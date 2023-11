Ko te kaiwhakaari a Kichcha Sudeepa e whakaatu ana i tana hokonga hou: te Porsche Panamera GTS

Ko te kaiwhakaari o Kannada a Kichcha Sudeepa kua taapiri atu i tetahi atu motuka papai ki tana kohinga me te hokonga o te Porsche Panamera GTS hou. I kitea te kaiwhakaari e taraiwa ana i te coupe e wha-tatau i roto i te atarangi o te puru satin, e whakaatu ana i tana tino reka ki nga motuka.

Ko te Porsche Panamera GTS he mahinga tino kaha, he mea whakakakahu ki te miihini V4.0 twin-turbo 8-rita e tuku ana i te 473 bhp me te 620 Nm o te taipana teitei. Ma te kowhiringa o te kete Sport Chrono, ka taea e tenei coupe e wha nga tatau te tere mai i te 0 ki te 100 kmph i roto noa i te 3.7 hēkona, ka waiho hei rewera tere pono i runga i nga rori.

Ehara i te mea ko te Panamera GTS anake te tuku mahi whakahihiri, engari he wheako taraiwa pai me te whai kiko. Na te whanuitanga o nga tuuru o muri me te roa o te wīra, ka whakakotahi tenei tauira Porsche i nga mea papai me te waatea, e whakarite ana i te haerenga pai mo te taraiwa me nga kaihihi.

Mo te ahua o te hoahoa, ka noho pono te Panamera GTS ki te ahua o te ahua o Porsche, me ona tohu kiko me nga ahuatanga hihiri. Kei roto i te motuka nga wira koranu motuhake, he apron o mua, he rama hiku hoahoa motuhake, me nga tohu tohu GTS ki nga kuaha o mua, me te taapiri i te pa o te maamaa me te ahurei.

I roto i te whare, ka tukuna e te Panamera GTS te ahua whakapaipai, he mea whakapaipai ki te hiako Alcantara me te maha o nga whiringa whaiaro. Kei roto i te motoka nga tuuru hakinakina urutau, he konumohe paraihe o roto me nga kurupae pango anodized pango, me te urungi hiako-a-rakau, ka whai waahi katoa ki te hangai o roto, he huatau.

I tua atu i tana hokonga hou, kei te whare karati a Kichcha Sudeepa he Whakataetae BMW M5, he Toyota Vellfire, me tetahi Volvo XC90 SUV kua whakarereketia. E marama ana te kaingākau nui o te kaiwhakaari ki nga waka teitei, he tino mohio ki nga waka papai.

I te katoa, ko te Porsche Panamera GTS hou he korero mo te mana, te huatau, me te motuhake. Ka whakatauirahia te whakakotahitanga tino pai o te mahi me nga mea papai, ka waiho hei motika moemoea mo tetahi kaingākau. Ko te whiringa a Kichcha Sudeepa e whakaatu ana i tana maioha mo te mohio ki nga mahi toi me tana whakapau kaha ki te kawe i te hiranga.

Nga Ui Auau (FAQ)

1. E hia te utu o te Porsche Panamera GTS?

Ko te Porsche Panamera GTS te utu mai i te ₹2.03 crore (ex-showroom) ki mua, i mua i nga whiringa me nga taake.

2. He aha te tere tere o te Panamera GTS?

Ko te tere o runga o te Panamera GTS kua herea ki te rorohiko ki te 300 kmph.

3. He aha nga ahuatanga ahurei o te Panamera GTS?

Ko te Panamera GTS he wīra koranu motuhake, he apron o mua, he rama hiku hoahoa motuhake, me nga tohu tohu GTS i nga tatau o mua. Ka tae mai ano me nga rama rama LED me te mahi matrix hei kowhiringa me te kaipahua o muri ka wehea kia rua mo te aerodynamics pai ake.

4. He aha etahi atu waka a Kichcha Sudeepa?

I tua atu i te Porsche Panamera GTS, kei a Kichcha Sudeepa ano he Whakataetae BMW M5, he Toyota Vellfire, me tetahi Volvo XC90 SUV kua whakarereketia.

5. He aha te putanga mana o te Panamera GTS?

Ko te Panamera GTS e whakakahangia ana e te miihini V4.0 twin-turbo 8-rita kua whakaritea hei whakaputa i te 473 bhp me te 620 Nm o te taipana teitei.