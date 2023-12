Ka Whakaraeraehia nga Whakaraeraetanga Haumarutanga i roto i nga Rorohiko Windows me Linux

Ko te whakaekenga hou e kiia nei ko LogoFAIL kua kitea nga rau tauira rorohiko Windows me Linux ki tetahi whakaraeraetanga haumarutanga morearea nui. Ko te whakaeke ka taea te mahi i te firmware kino i te timatanga o te raupapa whakaoho, ka tino uaua ki te kite, ki te tango ranei i nga mate ma te whakamahi i nga tikanga arai o naianei. Ko te LogoFAIL he mea rongonui na te ngawari o te whakahaere me te whānuitanga o nga tauira whakaraerae, tae atu ki nga taputapu reanga kaihoko me te hinonga.

Ko nga Kairangahau i Binarly, he umanga motuhake ki te tautuhi me te whakamarumaru i te umanga whakaraerae, i huraina ake nei a LogoFAIL i te Huihuinga Haumaru Potae Pango i Raanana. I kitea e ratou ko LogoFAIL te painga o nga whakaraeraetanga tino nui kei roto i te Unified Extensible Firmware Interfaces (UEFIs), kei a raatau te kawenga mo te whakaara i nga taputapu hou e whakahaere ana i a Windows, Linux ranei. Ko enei whakaraeraetanga kua kore e mohiotia mo nga tau, ka taea te whakamahi ma nga whakaahua waitohu kua hangaia.

Kia angitu te whakaekenga, ka riro te mana katoa ki runga i te mahara me te kopae o te taputapu e whaaia ana, ahakoa i te waahi o te whawhai tino tairongo e kiia nei ko DXE (Driver Execution Environment). Ma tenei ka taea te mahi i te waehere kino me te tuku i te utu tuarua-waahi i mua i te tiimata o te punaha whakahaere matua.

Ka taea te kawe a MokoFAIL i tawhiti ma te kaitirotiro, he whakaraeraetanga kaitoro pāpāho ranei, i reira ka whakakapihia e te kaitukino te ahua moko tika me te ahua kino. I tua atu, ki te wetekina te taputapu mo te wa poto, ka taea e te kaiwhaiwhai te whakakapi i te konae whakaahua.

Inaianei kei te tukuna e nga roopu kua pa he tohutohu ki te whakaatu ko wai nga hua e whakaraerae ana me te whakarato i nga papanga haumarutanga. Heoi, na te whanuitanga o tenei whakaeke puta noa i te x64 me te ARM CPU rauwiringa kaiao, tae atu ki nga kaiwhakarato UEFI nui me nga kaihanga taputapu, he nui tonu te riri.

He mea nui mo nga kaiwhakamahi ki te whakahou i o raatau punaha me nga paanui haumarutanga hou me te noho mataara ki nga mahi whakapae, ki nga ngana uru kore ranei. Ma te whai i nga mahi kaha, ka taea e nga tangata takitahi me nga whakahaere te whakaiti i te tupono ka taka ki te LogoFAIL me nga whakaeke rite.