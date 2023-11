Ka tono te Koromatua o Pasadena ki te Hapori ki te Hui Whakamarama Rakau Hararei a-tau

Ua oaoa roa te oire no Pasadena i te faaararaa i te oro‘a turamaraa a te Tavana Tavana oire no te mau tumu raau no te mau tumu raau, o te tupu i te mahana pae 1 no titema, i te fare oire. Ko tenei huihuinga e tino tumanakohia ana, na te Koromatua Victor M. Gordo i whakahaere, e oati ana he ahiahi e kore e warewarehia ki tonu i te hari hararei me nga huihuinga hei harikoa ma te whanau katoa.

Mai i te 5-7 i te ahiahi, ka taea e te hunga i tae atu te uru ki nga momo mahi, tae atu ki nga whakaaturanga ora a nga kaiwaiata me nga kanikani o te rohe tae atu ki nga mahi toi mo nga tamariki e whakaratohia ana e te Armory Center for the Arts. Ka tukuna ano e te huihuinga nga whakamahana marama me te haerenga motuhake mai i a Santa Claus ake. Kaua e wareware ki te kawe mai i to kaamera ki te hopu i aua waa hararei whakahihiri i nga momo tuunga whakaahua puta noa i te waahi.

Ko te mea nui o te ahiahi ko te whakamarama a te Koromatua Gordo i te rakau mana o te Taone i te 6 i te ahiahi Hei whakarite i te tirohanga pai o tenei wa makutu, kia tae wawe mai kia mau ki tetahi waahi nui ki te Whare Taone. Kei te waatea te waahi waka, engari me haere mai i mua i te waa ki te whai waahi.

I runga i te wairua ohaoha, ka kohia e te Pasadena Fire Department nga koha mo te Spark of Love Toy Drive ia tau. Mena kei a koe te huarahi, me whakaaro ki te kawe mai i nga taonga taakaro hou, kaore ano kia takai, taputapu hakinakina, kaari koha ranei hei awhina i te wa hararei mo nga tamariki me nga taiohi o te rohe.

Mo te hunga kaore e taea te haere a tinana ki te huihuinga, kaua e manukanuka! Ka tukuna he riipene whakaata o te hui a muri ake nei, ka taea e te katoa te wheako i te huihuinga harikoa.

Ki te tiri i a koe ake rama rakau me nga whakaahua a Santa, me tohuhia te Taone o Pasadena ki Instagram, Facebook, me Twitter. Ka tohatohahia e ratou te maha o enei hopukanga harikoa ka taea. Ka taea hoki e koe te tiro i te pukaemi pikitia o tera tau mo te kite i nga waa makutu kei te huihuinga.

Hono atu ki te Taone o Pasadena ma te toro atu ki ta raatau paetukutuku i CityOfPasadena.net me te whai i a raatau i runga i Twitter, Instagram, me Facebook. Mena kei a koe etahi patai, he hiahia awhina ranei koe, kaua e mangere ki te waea atu ki te Pokapū Ratonga Tangata Whenua i nga haora mahi i (626) 744-7311.

Hono atu ki a Koromatua Gordo me te hapori katoa i te Hui Whakamarama Rakau Hararei a te Koromatua mo tetahi ahiahi whakahihiri, ka maumahara tonu mo te katoa. He kaupapa e kore koe e ngaro!