Mahi tahi hou ki te whakapai ake i te mahinga o te tipu PV

No tata nei a JinkoSolar Ahitereiria i whakapuaki i tetahi hononga pakaru whenua me te roopu rangahau Artificial Intelligence, Characterisation, Defects and Contacts (ACDC) i te Whare Wananga rongonui o New South Wales. Ko te mahi tahi ko te huri i nga mahi a te JinkoSolar o nga hangarau hiko o te ra o JinkoSolar, tae atu ki a raatau waahanga PERC bifacial me TOPCon e tino tumanakohia ana.

Engari i te whakawhirinaki anake ki nga tikanga tuku iho, ka kaha ake a JinkoSolar i nga tohungatanga o te roopu rangahau ACDC ki te whakamahi i te mana o te mohio horihori me te miihini ako miihini ki te aro turuki me te arotau i nga mahi o a raatau tipu PV i roto i te waa. Ma te whakarato i nga raraunga hiko me te huarere nui i hangaia e o raatau reanga o muri mai, ka taea e JinkoSolar te roopu rangahau ki te whakawhanake i nga rautaki auaha mo te whakanui ake i te pai me te whakanui i te whakaputanga tipu katoa.

Ma te tautoko a te Australian Renewable Energy Agency, ka whai ano te mahi tahi ki te whakawhanake i tetahi punaha aro turuki arumoni hou kua whakaritea mo nga tipu PV. Ka whakamahia e tenei papaapapa matatau nga raraunga o mua me te ako miihini ki te whakarei ake i nga rautaki whakahaere me te tiaki (O&M). Ma te matapae tika i nga reiti paru, te tirotiro i te waahanga me te paheketanga o te punaha, me te whakaahei i nga tikanga tiaki motika, ka aukati te papaa i nga hapa me te whakarite kia mahi tonu nga tipu ki o raatau taumata mahi.

Ko te whakaurunga o te mohiotanga horihori me nga miihini ako miihini ki roto i nga tono photovoltaic he tino mahi whakamua i roto i te umanga hiko whakahou. Ko tenei mahi tahi i waenga i a JinkoSolar Ahitereiria me te roopu rangahau ACDC ehara i te whakaatu noa i to raatau pono ki nga mahi hangarau engari e oati ana kia tino whakanui ake te pai me te roa o nga tipu hiko solar.

I roto i te katoa, ko tenei mahi tahi rautaki e tohu ana i te whai waahi whakamiharo ki te whakamahi i nga rangahau me nga hangarau matatau, i te mutunga ka para i te huarahi mo te tauwhiro me te whai hua a meake nei i roto i te mara o te hiko o te ra.

FAQs

He aha te hangarau PERC?

Ko te PERC te tohu mo te Pasivated Emitter me te Rear Cell. He hangarau pūtau solar e whakarei ake ana i te pai o nga panui solar ma te whakaiti i nga mate whakakotahitanga i te mata o muri.

He aha nga waahanga matarua?

Ko nga waahanga matarua he panui solar ka taea te whakaputa hiko mai i nga taha e rua o te waahanga. Ka mauhia e ratou te ra mai i mua, ka hopu hoki i te maarama mai i te whenua, i nga papaa huri noa ranei, ka piki ake te whakaputanga hiko.

He pehea te whakapai ake a te matauranga horihori i nga mahi tipu PV?

Ka taea e te mohio horihori, otira ko nga algorithm ako miihini, te tātari i te nui o nga raraunga i kohia mai i nga tipu PV me te tautuhi i nga tauira me nga ia. Ma tenei ka taea te tiaki tere, te matapae hapa tika, me te arotautanga o nga mahi tipu, i te mutunga ka piki ake te pai me te whakaputa.