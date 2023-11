Ko Walmart te kamupene whai rawa i te ao?

I roto i te ao pakihi o te ao, ko te whakataetae mo te taitara o te kamupene whai rawa he pakanga tonu. Ko tetahi o nga kaiwhaiwhai e mau ana ki te hinengaro ko Walmart, te kaporeihana hokohoko maha o Amerika. Na te maha o nga whatunga toa me nga tatauranga moni whakamihiharo, ehara i te mea miharo te tini o nga tangata e miharo ana mena kei a Walmart te karauna hei kamupene whai rawa o te ao.

Te pakari o te putea a Walmart

Ko Walmart, i whakaturia i te tau 1962 e Sam Walton, kaore e kore kua tutuki i a ia te angitu nui. Ka mahi te kamupene i roto i nga whenua 27, e mahi ana i nga miriona taangata, me te mahi i nga kaihoko maha. Ko ana moni whiwhi kei roto i nga mea teitei rawa atu o te ao, na te mea he kaha nui ki te umanga hokohoko.

Heoi, ka tae mai ki te whakatau i te kamupene whai rawa, he mea nui ki te whai whakaaro ki nga momo ahuatanga. Ahakoa he tino whakamiharo nga hua a Walmart, ehara i te mea ko te tohu anake o te rawa o te kamupene. Ko etahi atu mea, penei i te nui o te maakete me te utu nui, ka whai waahi nui ki te whakatau i te tuunga putea o te kamupene.

Te whakapaipai o te maakete me te utu nui

Ko te whakapaipai o te maakete e pa ana ki te katoa o te uara o nga hea o te kamupene. Ka tatauhia ma te whakarea i te utu o naianei ki te maha o nga hea e toe ana. I tetahi atu taha, ko te utu nui, e mohiotia ana ko te tika o nga kaipupuri hea, e tohu ana i te toenga o nga paanga ki nga rawa o te kamupene i muri i te tangohanga o nga taunahatanga.

FAQ

Q: Ko Walmart te kamupene whai rawa i runga i nga moni whiwhi?

A: Ko Walmart e noho ana i waenga i nga kamupene whai hua nui rawa atu i te ao, engari ehara i te mea anake te take hei whakatau i nga rawa o te kamupene.

Q: He aha te whakapaipai maakete?

A: Ko te utu nui o te maakete te uara katoa o nga hea o te kamupene o te kamupene, ka tatauhia ma te whakarea i te utu kararehe o naianei ki te maha o nga hea e toe ana.

Q: He aha te utu nui?

A: Ko te utu nui, e mohiotia ana ko te tika o nga kaipupuri hea, e tohu ana i te toenga o nga paanga ki nga rawa o te kamupene i muri i te tangohanga o nga taunahatanga.

Ko te whakatau

Ahakoa he tino whakamīharo nga hua a Walmart, ehara i te mea ko te mea anake te whakatau i nga rawa o te kamupene. I te wa e whakaaro ana ki te whakapaipai o te maakete me te utu nui, ko etahi atu kamupene penei i a Apple, Microsoft, me Amazon he maha nga wa ka nui ake i a Walmart i runga i nga ahuatanga o te putea. No reira, ahakoa ko Walmart he toa nui mo te hokohoko, kaore e mau i a ia te taitara o te kamupene whai rawa o te ao.