Ko Walmart te kamupene tino kaha o te ao?

I roto i te ao hokohoko, he iti noa nga ingoa e mau ana i te taumaha pera i a Walmart. Na te maha o nga whatunga toa, te noho ipurangi, me nga momo tuku hua, kua noho te kamupene hei mana rangatira ki te maakete o te ao. Engari ka whakamaoritia tenei hei kamupene kaha rawa atu i te ao? Ka rukuhia nga mea e whai waahi ana ki te awe o Walmart me te tirotiro mena kei a ia te taitara o te kamupene tino kaha.

Ko te nui o te rahi me nga moni whiwhi a Walmart kare e kore e tino pai ana ki a ia. Neke atu i te 11,000 nga toa i roto i nga whenua 27 me nga moni kua neke atu i te $500 piriona, he ahua korekore te kamupene. Ko tana kaha ki te whakamahi i nga ohanga o te tauine ka taea e ia te tuku utu whakataetae, e kukume ana i nga miriona kaihoko puta noa i te ao. I tua atu, he nui te painga o te mekameka tuku me te whatunga tohatoha a Walmart i runga i ona kaiwhakataetae.

Heoi, ka taea te ine i te mana i roto i nga huarahi rereke. Ahakoa ko Walmart pea te rangatira o te waahanga hokohoko, ka anga atu ki te whakataetae kaha mai i etahi atu tangata nunui o te umanga penei i a Amazon me Alibaba. Kua whakararu enei kamupene i nga tauira hokohoko tawhito me te whakarereke i te huarahi hokohoko a te tangata. I tua atu, i runga i nga ahuatanga o te maakete o te maakete, ko nga tangata nunui o te hangarau penei i a Apple, Microsoft, me Amazon he maha nga wa ka nui ake i a Walmart.

FAQ:

Q: He aha te whakapaipai maakete?

Ko te whakapaipai o te maakete e pa ana ki te katoa o te uara o nga hea o te kamupene. Ka tatauhia ma te whakarea i te utu hea o naianei ki te maha o nga hea e toe ana. He maha nga wa ka whakamahia te whakapaipai maakete hei ine mo te rahi me te uara o te kamupene i roto i te maakete kararehe.

Q: He pehea te whakataurite a Walmart ki etahi atu kaihokohoko?

Ko Walmart tetahi o nga kaihokohoko nui rawa atu i te ao, engari he whakataetae kaha mai i etahi atu toa toa penei i a Amazon, Alibaba, me Costco. Kei ia o enei kamupene ona ake kaha me te aroaro o te maakete, he uaua ki te whakatau i te tino toa i runga i te mana me te awe.

P: He aha nga mea ka whai waahi ki te mana o Walmart?

Ko te mana o Walmart i ahu mai i tana whatunga toa whanui, te tohu tohu kaha, te ohanga o te tauine, me te pai o te whakahaere mekameka tuku. Ko enei mea ka taea e te kamupene te tuku utu whakataetae, te kukume i nga kaihoko, me te pupuri i te waahanga nui o te maakete.

Hei whakamutunga, ahakoa ko te mana rangatira o Walmart i roto i te rangai hokohoko kaore e taea te warewarehia, he uaua ki te tapaina ko ia te kamupene tino kaha o te ao. He kaupapa motuhake te mana, ka taea te ine i roto i nga huarahi rereke. He whakataetae kaha a Walmart mai i etahi atu toa hokohoko me nga toa hangarau, a ka toro atu tona awe ki tua atu i nga hokohoko tuku iho. I te mutunga, ko te taitara o te kamupene tino kaha ko te tirohanga me te whakawhirinaki ki nga paearu e whakamahia ana mo te arotake.