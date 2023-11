Ko Walmart te 1 o te ao?

Ko Walmart te Kaihokohoko #1 i te Ao?

I roto i te ao hokohoko, he iti noa nga ingoa e mohiotia ana ko Walmart. Na ona tohu puru me te kowhai e whakapaipai ana i nga toa maha, kua noho te kaporeihana hokohoko maha o Amerika hei ingoa whare. Engari ko Walmart tonu te kaihokohoko nama tuatahi o te ao? Kia rukuhia nga korero me nga whika kia mohio ai.

Ko nga Tau te korero mo ratou ano

Ko te rahi o Walmart me te tae ki te ao he tino whakamiharo. Neke atu i te 11,500 nga toa i roto i nga whenua 27, e mahi ana te toa toa i te 2.3 miriona nga hoa mahi puta noa i te ao. Ko nga hua o ia tau kei roto i nga mea teitei rawa atu i te umanga hokohoko, neke atu i te $500 piriona i nga tau tata nei. Ko enei whika e tino whakatau ana i a Walmart hei kaitakaro nui ki te whenua hokohoko o te ao.

FAQ:

Q: He aha te tikanga o te "hokohoko"?

A: Ko te hokohoko e tohu ana ki te hoko taonga, ratonga ranei ki nga kaihoko, i te nuinga o te waa ma nga toa tinana, ma nga papaaho ipurangi ranei.

P: He aha te tikanga o te "moni"?

A: Ko te moni whiwhi ko te tapeke moni ka puta e te kamupene na roto i ana mahi pakihi, penei i te hoko hua, ratonga ranei.

Whakataetae me nga Whakataunga

Ahakoa he mea whakamīharo te rahi me nga moni whiwhi a Walmart, he uaua te whakataetae mai i etahi atu toa hokohoko. Ko Amazon, hei tauira, kua tere te tipu hei kaha nui ki te umanga hokohoko. Na tona mana rangatira i roto i te e-tauhokohoko me nga momo tuku hua kanorau, kei te tarai a Amazon i nga rekereke o Walmart mo te waahi o runga.

He maha nga tuunga, penei i te Fortune Global 500, ka maarama ki nga kamupene nui rawa atu o te ao. Ahakoa kua mau i a Walmart tetahi tuunga teitei, he mea nui kia mohio ka rereke nga tuunga i runga i nga paearu i whakamahia. Ko nga mea penei i te whiwhinga moni, te hua, me te nui o te maakete e whai waahi ana ki te whakatau i te rangatira o te kamupene.

Q: He aha te "pumatuatanga maakete"?

A: Ko te whakapaipai o te maakete e pa ana ki te uara katoa o nga hea o te kamupene o te kamupene. Ka tatauhia ma te whakarea i te utu o naianei ki te maha o nga hea e toe ana.

Opaniraa

Ahakoa ko te noho a Walmart ki te ao, nga moni whiwhi me te tuunga o te maakete he tino whakamiharo, ahakoa kei a ia te taitara o te toa tuatahi o te ao, he mea whai take me te whakawhirinaki ki nga ahuatanga rereke. Kei te tipu haere tonu te whenua hokohoko, me nga kaitoro hou ka puta mai me nga kaitoro o naianei e urutau ana ki te whakarereke i nga hiahia a nga kaihoko. Ahakoa nga reanga, kaore e taea te whakaiti i te paanga o Walmart ki te umanga hokohoko, a ko tana angitu tonu he tohu mo tona kaha ki te whakatutuki i nga hiahia o nga miriona o nga kaihoko puta noa i te ao.