Ko Walmart tonu te kamupene nui rawa atu o te ao?

I roto i nga ahuatanga rereke o te pakihi o te ao, he uaua ki te whai i nga kamupene kei te pupuri i nga waahi o runga mo te rahi me te moni whiwhi. Mo nga tau maha, ko Walmart te ahua o te kamupene nui rawa atu o te ao. Heoi, ko nga whanaketanga o naianei kua puta nga patai mo te mea kei te pupuri tonu tenei toa toa i taua taitara.

Ko Walmart, i whakaturia i te 1962 e Sam Walton, kua roa nei te mana nui i roto i te umanga hokohoko. Na te maha o nga whatunga toa me te kaha o te noho ipurangi, he maha nga hua kua puta i te kamupene. Ko tana kaha ki te tuku i te tini o nga hua ki nga utu whakataetae kua tino paingia e nga kaihoko o te ao.

Heoi, i roto i nga tau tata nei, ko te pikinga o te hangarau me te e-tauhokohoko kua ara ake te putanga o nga kaiwhaiwhai hou ki te ao pakihi o te ao. Ko tetahi o nga kaiwhaiwhai ko Amazon, te toa hokohoko ipurangi i whakaturia e Jeff Bezos i te tau 1994. Na tana aro nui ki nga mahi auaha me te pai o nga kaihoko, kua tere te tipu o Amazon hei whakataetae whakamataku ki a Walmart.

I runga i te ahua o te whakapaipai o te maakete, koinei te uara katoa o nga hea tino nui o te kamupene, kua eke a Amazon ki a Walmart i te tau 2015. I tohu tenei tohu i te huringa nui i roto i te whenua pakihi, e tohu ana i te tipu o te awe o te e-tauhokohoko me te ohanga mamati.

Ahakoa kei te noho tonu a Walmart i te taumata o runga mo nga moni whiwhi, neke atu i te $500 piriona i roto i nga hokonga a-tau, kei te iti haere te aputa i waenga i nga kamupene e rua. Kei te piki haere tonu nga moni a Amazon, na te tini o nga hua me nga ratonga, tae atu ki te rorohiko kapua me nga papaaho rerenga.

FAQ:

Q: He aha te whakapaipai maakete?

A: Ko te utu nui o te maakete, e kiia ana ko te potae maakete, ko te uara katoa o nga hea o nga taonga o te kamupene. Ka tatauhia ma te whakarea i te utu hea o naianei ki te tapeke o nga hea e toe ana.

Q: He pehea te rereke o nga moni whiwhi mai i te maakete maakete?

A: Ko te moni whiwhi e pa ana ki te tapeke moni ka puta mai i te kamupene mai i ana mahi pakihi, penei i te hoko hua, ratonga ranei. Ko te whakapaipai o te maakete, i tetahi atu taha, e tohu ana i te uara katoa o nga hea o te kamupene, he tohu mo tona utu katoa i roto i te maakete kararehe.

Q: He nui ake nga toa tinana a Walmart i a Amazon?

A: Ae, kei te pupuri tonu a Walmart i tetahi painga nui ki runga i a Amazon i runga i nga ahuatanga o te noho toa tinana. Ka whakahaerehia e Walmart nga mano tini o nga toa puta noa i te ao, ko Amazon kei te mahi ipurangi. Heoi, kei te whakawhānui ake a Amazon i tona aroaro tinana na roto i nga hoko me te whakatuwheratanga o nga toa Amazon Go.

Hei whakamutunga, ahakoa kua roa a Walmart e pupuri ana i te taitara o te kamupene nui rawa atu o te ao, ko te pikinga o te e-hokohoko me te puta mai o Amazon hei kaiwhakataetae kaha kua werohia tona mana. Ahakoa kei te arahi tonu a Walmart i runga i nga moni whiwhi, ko te tipu tere o Amazon me te nui o te maakete e tohu ana i te huringa whenua i roto i te ao pakihi o te ao. Ma te wa anake e korero mena ka taea e Walmart te pupuri i tana tuunga ki runga, mena ka kii a Amazon i te torona.