Kei te tipu tonu a Walmart?

I roto i nga ahuatanga o te tauhokohoko e tipu haere tonu ana, ko tetahi patai ka puta ake ko Walmart, te toa nui hokohoko, kei te tipu tonu. Na te pikinga o te tauhokohoko-e me te whakarereketanga o nga hiahia o nga kaihoko, he mea nui ki te tirotiro i te ahua o te tipu o Walmart o naianei me ona tirohanga a meake nei.

Te ahua o te tipu o Walmart o naianei

Ko Walmart, i whakaturia i te 1962 e Sam Walton, kua roa nei te mana nui i roto i te umanga hokohoko. I roto i nga tau, kua whakawhānuihia e ia ana mahi puta noa i te ao, ka noho hei kamupene nui rawa atu o te ao ma te whiwhi moni. Heoi, i te pikinga ake o te hokohoko ipurangi me te piki haere o te whakataetae mai i nga roroa e-tauhokohoko penei i a Amazon, kua raru a Walmart i nga wero hou.

Ahakoa enei wero, kua whakaatu a Walmart i te kaha me te urutau. He nui te haumi a te kamupene i roto i ona kaha e-tauhokohoko, me te hoko i nga kaihokohoko ipurangi penei i a Jet.com me Flipkart hei whakapakari ake i tona aroaro mamati. Kua whai hua tenei mahi rautaki, i te mea kua nui te tipu o nga hokonga ipurangi a Walmart i nga tau tata nei.

I tua atu, kua aro a Walmart ki te whakawhänui i tana pakihi hokohoko, kua kitea he rautaki angitu. Kua whakatuwherahia e te kamupene te maha o nga toa maakete tata me te whakarewa i nga ratonga tuku kai hei whakatutuki i nga hiahia rereke o nga kaihoko. Ko tenei aro nui ki nga hoko kai i awhina i a Walmart ki te pupuri i tona turanga hei toa nui rawa atu i te United States.

Ko nga Tirohanga a muri ake nei o Walmart

Ma te titiro whakamua, kei te tuhura haere tonu a Walmart i nga huarahi hou hei akiaki i te tipu. Kei te whakangao te kamupene ki nga hangarau penei i te automation me te mohio hangai hei whakarei ake i tana mekameka tuku me te whakapai ake i te wheako o nga kaihoko. I tua atu, kei te whakamatautau a Walmart ki nga whakatakotoranga toa hou, penei i nga toa iti me nga toa iti-iti, hei whakatutuki i nga waahanga kaihoko rereke.

FAQ

Q: He aha te e-hokohoko?

A: E-tauhokohoko e pa ana ki te hoko me te hoko taonga me nga ratonga i runga ipurangi.

Q: He aha te kaihokohoko?

A: Ko te kaihokohoko he toa hoko kai me etahi atu hua o te whare.

Q: He aha te mekameka tuku?

A: Ko te mekameka tuku he whatunga o nga whakahaere e uru ana ki te whakaputa, te tohatoha, me te hoko o tetahi hua.

Q: He aha nga toa iti-kaitiaki?

A: Ko nga toa iti-moni, e mohiotia ana ko nga toa motuhake, e whakamahi ana i te hangarau kia taea ai e nga kaihoko te hoko me te utu me te kore e hiahia ki nga tikanga tirotiro tuku iho.

Hei mutunga, kei te tipu tonu a Walmart, ahakoa nga wero e puta mai ana i te huringa o te whenua hokohoko. Ko nga haumi a te kamupene i roto i te tauhokohoko-e me tana aro ki te whakawhänui i tana pakihi hokohoko kua tino angitu. Na tana pono ki te mahi auaha me te urutau, he pai te tuunga o Walmart ki te haere tonu i tana tipu me te noho tonu hei kaitakaro rangatira ki te umanga hokohoko.