Ko Walmart tonu no Amerika?

I nga tau tata nei, kua nui haere te tautohetohe mo te mana o Walmart, tetahi o nga umanga hokohoko nui rawa atu o te ao. Na te nui o tona aroaro me te whai waahi ki te ao, he maha nga mea kua paatai ​​​​mehemea ka kiia tonu a Walmart he kamupene a Amerika. Ka rukuhia nga korero me te whakamarama i tenei take.

Ko Walmart, na Sam Walton i whakatu i te tau 1962, he tino hohonu ona pakiaka ki te United States. I timata te kamupene hei toa utu iti i Arkansas me te tere tere puta noa i te motu, ka waiho hei tohu mo te whakapaipai o Amerika. Heoi, i te kake haere o te angitu o Walmart, ka piki ake nga wawata o te ao. I tenei ra, kei te mahi te toa hokohoko i roto i nga whenua 27, e mahi ana i nga miriona taangata i te ao katoa.

Ahakoa ko te toronga o Walmart ki tua atu o nga rohe o Amerika kua whai waahi nui ki te ao, he mea nui kia mohio kei te noho tonu te kamupene ki te tari matua i Amerika. Ko te whanau Walton, nga uri o Sam Walton, kei te pupuri tonu i te heamana nui o te kamupene. Inaa, ka kiia ko ratou tetahi o nga whanau whai rawa o te ao, na te nuinga o a raatau hea Walmart.

FAQ:

Q: He mana whenua ke a Walmart?

A: Ahakoa kua piki haere a Walmart puta noa i te ao, ka noho tonu he kamupene no Amerika. Ko te nuinga o ana hea kei te whanau Walton, he tangata whenua o Amerika.

P: E hia te rahi o Walmart na te whanau Walton?

A: Kei te whanau Walton te tata ki te 50% o nga hea a Walmart, na ratou ko nga kaipupuri hea nui rawa atu i te kamupene.

U: Kei te utu taake a Walmart i Amerika?

A: I te mea he kamupene no Amerika, kei raro a Walmart i nga ture taake a te US me te utu taake mo ana hua i puta i roto i te whenua.

Q: He mea hanga katoa nga hua Walmart i te United States?

A: Kao, ka puta mai nga hua o Walmart mai i nga whenua rereke huri noa i te ao. Ahakoa e kawe ana i nga hua o Amerika, he nui te waahanga o ana taonga ka hangaia ki tawahi.

Hei mutunga, ahakoa kua whakawhänuihia e Walmart ana mahi puta noa i te ao, ka noho tonu hei kamupene a Amerika. Ko te tĭtĭ nui o te whanau Walton me te tari matua o te kamupene i Amerika e whakapakari ana i ona pakiaka o Amerika. Heoi ano, he mea nui kia mohio kei te toro atu a Walmart ki tua atu o nga rohe o Amerika, na te mea he tino mana hokohoko mo te ao.