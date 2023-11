By

He taonga nui ake a Walmart i a Amazon?

I roto i te ao o nga roroa hokohoko, e rua nga ingoa e tu ana: Walmart me Amazon. Ko enei kamupene kua whakarereke i te ahua o taatau hokohoko, e tuku ana i nga utu me nga utu whakataetae. Engari ka tae mai ki te whakatau ko wai o enei behemoth hokohoko te mea whai rawa ake, ehara i te mea ngawari te whakautu ki te whakaaro.

Ko Walmart, i whakaturia i te tau 1962 e Sam Walton, kua roa tona ingoa ko te toa nui rawa atu o te ao. Neke atu i te 11,000 nga toa i roto i nga whenua 27, he nui te noho tinana a Walmart. He maha nga momo hua ka tukuna mai, mai i nga toa ki te hikohiko, me te turanga kaihoko pono.

I tetahi atu taha, ko Amazon, i whakaturia e Jeff Bezos i te 1994, i timata hei toa pukapuka ipurangi, a, mai i tera wa kua tipu hei toa e-hokohoko o te ao. Kua pakaruhia e Amazon nga hokohoko tuku iho ma te tuku i te tini o nga hua me te tuku tere, pono. Kua whakanekehia ano e ia tana pakihi, ka uru atu ki nga mahi rorohiko kapua, nga ratonga rerema, me etahi atu.

Mo nga moni whiwhi, kua kaha ake a Walmart i a Amazon. I te tau putea 2020, i kii a Walmart i nga moni whiwhi $524 piriona, i te wa i kii a Amazon he $386 piriona. Heoi, he mea nui kia mohio ko nga moni whiwhi anake kaore e whakatau i nga rawa katoa o te kamupene.

Ina tae mai ki te whakapaipai o te maakete, koinei te uara katoa o nga hea o te kamupene, ko Amazon te kaiarahi. No Oketopa 2021, tata te $1.6 trillion te nui o te maakete o Amazon, na te mea ko ia tetahi o nga kamupene tino nui o te ao. Hei whakataurite, tata ki te $400 piriona te nui o te maakete o Walmart.

FAQ:

Q: He aha te moni whiwhi?

A: Ko te moni whiwhi e pa ana ki te tapeke moni ka puta mai i te kamupene mai i ana mahi pakihi, penei i te hoko hua, ratonga ranei.

Q: He aha te whakapaipai maakete?

A: Ko te whakapaipai o te maakete, e mohiotia ana ko te potae maakete, ko te uara katoa o nga hea o te kamupene. Ka tatauhia ma te whakarea i te utu hea o naianei ki te maha o nga hea e toe ana.

Hei mutunga, ahakoa he nui ake a Walmart i a Amazon mo nga moni whiwhi, na te nui o te maakete a Amazon ka nui ake te kamupene. Ko nga kamupene e rua kei o raatau kaha me te kaha tonu ki te whakahaere i te umanga hokohoko i o raatau ake huarahi.