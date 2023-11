He rite tonu a Walmart Plus me Sam's Club Plus?

I roto i te ao hokohoko, ko Walmart me Sam's Club e rua nga ingoa rongonui kua rite ki te hokohoko utu. Ka tukuna e raua nga kaupapa mema, Walmart Plus me Sam's Club Plus, he painga motuhake ki o raatau kaihoko pono. Engari, he mea nui kia mahara ko enei kaupapa e rua kaore i te rite, ahakoa he rite.

He aha te Walmart Plus?

Ko Walmart Plus he ratonga ohaurunga e tukuna ana e Walmart, tetahi o nga mekameka hokohoko nui rawa atu o te ao. Mo te utu ia marama, ia tau ranei, ka whai waahi nga mema ki te maha o nga painga, tae atu ki te tuku kore mutunga kore utu mo nga taonga e tika ana, nga utu mo te hinu, me te waatea o te hokohoko karapa-a-haere. Ko te whai a Walmart Plus ki te whakarei ake i te wheako hokohoko mo ana kaihoko ma te whakarato i te waatea me te uara.

He aha te Sam's Club Plus?

Ko Sam's Club Plus, he kaupapa mema na Sam's Club, he karapu whare putunga na Walmart. Ma te utu a-tau, ka whai waahi nga mema ki nga momo painga, penei i nga haora hokohoko moata, nga utu moni mo nga hoko tohu, te tuku kore utu mo te nuinga o nga taonga ipurangi, me nga utu taapiri mo nga ratonga whiriwhiri. I hangaia a Sam's Club Plus ki te whakatutuki i nga hiahia o nga kaihoko nui me nga kaipakihi iti, e tuku moni penapena nui me nga painga motuhake.

He aha nga rereketanga o Walmart Plus me Sam's Club Plus?

Ahakoa ka whakawhiwhia e nga kaupapa e rua nga painga ki o raatau mema, he rereke nga rereketanga i waenga i te Walmart Plus me te Sam's Club Plus. Ko te Walmart Plus e arotahi ana ki te whakarato i nga mea ngawari me nga mea nui o ia ra ki ana kaihoko, me te aro nui ki nga whiringa tuku kore utu. I tetahi atu taha, ko te Sam's Club Plus e aro ana ki nga kaihoko nui me nga rangatira pakihi iti, e tuku ana ki a ratou te uru ki te tini o nga hua i roto i nga rahinga nui me nga utu whakaheke.

Hei whakamutunga, ka rite pea a Walmart Plus me Sam's Club Plus ki nga kaupapa mema e tukuna ana e Walmart, engari ka whakatutukihia e raatau nga hiahia o nga kaihoko. Ko te whai a Walmart Plus ki te whakarato i te waatea me te uara ki nga kaihoko o ia ra, ko te Sam's Club Plus e aro ana ki nga kaihoko nui me nga rangatira pakihi iti. Ahakoa he aha te kaupapa e whiriwhirihia ana e koe, ka whakawhiwhia e te tokorua nga painga motuhake hei whakarei ake i to wheako hokohoko.