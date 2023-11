He pai a Walmart ki nga Kaimahi?

I nga tau tata nei, ko Walmart, te toa nui o te hokohoko, kua pa ki te whakahee mo tana maimoatanga o nga kaimahi. Ahakoa kua whakapau kaha te kamupene ki te whakapai ake i tona ingoa, ka mau tonu te patai: he tino pai a Walmart ki ana kaimahi?

Ko Walmart, neke atu i te 2.3 miriona nga kaimahi puta noa i te ao, ko tetahi o nga kaituku mahi nui rawa atu o te ao. He maha nga painga ka tukuna e te kamupene ki ana kaimahi, tae atu ki te inihua hauora, mahere reti, me te awhina matauranga. Heoi, e kii ana nga kaikino he maha nga wa ka taka enei painga ki nga mea e tika ana hei tautoko i te oranga tika.

Ko tetahi o nga tino awangawanga i whakaarahia e nga kaimahi ko te iti o te utu. Ahakoa te pikinga ake o nga utu iti, he maha tonu nga kaimahi o Walmart e whiwhi moni tata ana ki te iti, na te mea he uaua ki te whakapau moni. I tua atu, kua kii etahi o nga kaimahi e pehia ana ki te mahi i waho o te karaka, ki te tapahi ranei i o raatau haora kia kore ai e utu i nga wa mahi.

Ko tetahi atu take ko te kore o te haumaru mahi. Kua whakapaehia a Walmart mo te mahi kino ki nga kaimahi e whakahee ana i nga kaupapa here a te kamupene, e ngana ana ranei ki te whakakotahi. Na tenei i puta nga whakapae mo te utu me te whakamutua he.

I tetahi atu taha, e kii ana a Walmart he maha nga huarahi mo te ahu whakamua. E kii ana te kamupene ko te nuinga o ana kaiwhakahaere toa i timata hei hoa mahi ia haora, ka piki ake. Heoi, e kii ana nga kaikino he iti noa enei whai waahi me te tono kia nuku nga kaimahi ki te mahi i nga haora rereke.

FAQ:

Q: Kei te tuku inihua hauora a Walmart ki ana kaimahi?

A: Ae, ka tuku inihua hauora a Walmart ki ana kaimahi, engari he rereke te utu me te utu i runga i te mahere kua tohua.

Q: He utu tika nga kaimahi o Walmart?

A: He kaupapa tautohetohe tenei. Ahakoa kua whakanuia e Walmart tana utu iti, he maha tonu nga kaimahi e whiwhi utu iti ana ki te utu o te oranga.

Q: Ka taea e nga kaimahi o Walmart te uru ki te uniana?

A: Ae, kei te whai mana nga kaimahi o Walmart ki te uru atu ki tetahi uniana, engari kua whakapaehia te kamupene mo te whakakore i nga mahi uniana.

Hei whakamutunga, ko te patai mehemea he pai a Walmart ki ana kaimahi he kaupapa. Ahakoa e whakarato ana te kamupene i etahi painga me nga huarahi ki te ahu whakamua, kei te mau tonu nga awangawanga mo te iti o te utu, te haumaru mahi, me te whakapae he mahi kino. He mea nui mo Walmart ki te whakatika tonu i enei take me te mahi ki te hanga i tetahi taiao mahi tautoko ake, tika hoki mo ana kaimahi.