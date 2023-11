He raruraru putea a Walmart?

I nga tau tata nei, he maha nga whakaaro mo te hauora putea o te toa toa Walmart. I te mea ko tetahi o nga kamupene nui rawa atu o te ao, ko nga tohu o te raruraru putea i Walmart kare e kore ka whai paanga nui ki te ohanga o te ao. Na, kei te raru tonu a Walmart i nga raru putea, ko enei awangawanga he korero koretake noa?

Te Turanga Putea o Naianei

I runga i nga purongo putea hou, ko Walmart te ahua kei te noho pai. I kii te kamupene i te tipu o te moni whiwhi i te tau kua hipa, me te nui o nga hoko ka eke ki te $559 piriona. Ko tenei ahua e tohu ana i te pikinga 6.7% i whakaritea ki te tau o mua, e tohu ana kei te kaha tonu a Walmart i roto i te maakete hokohoko tino whakataetae.

I tua atu, ko nga moni whiwhi kupenga a Walmart i kite i te ahua pai, i piki ma te 2.8% ki te $15.6 piriona. Ko enei tatauranga e kii ana kei te angitu te kamupene ki te whakatere i nga wero i tukuna e nga tangata nunui e-tauhokohoko penei i a Amazon me te pupuri i te whai hua.

FAQ:

Q: He aha te pikinga moni?

A: Ko te tipu o te moni whiwhi e pa ana ki te pikinga o nga hokonga katoa a te kamupene i roto i te waa motuhake. He tohu nui mo te mahi putea a te kamupene.

Q: He aha te moni whiwhi?

A: Ko te moni whiwhi kupenga, e mohiotia ana ko te hua kupenga, ko te whiwhinga moni kupenga ranei, ko te nui o nga moni kua mahue mai i te kamupene i muri i te tangohanga o nga whakapaunga me nga taake katoa mai i ana moni whiwhinga katoa.

Q: He pehea te whakataurite a Walmart ki ona kaiwhakataetae?

A: Ko Walmart tonu tetahi o nga kamupene hokohoko nui rawa atu i te ao, e whakataetae ana ki nga momo ahua o Amazon, Target, me Costco. Ahakoa kei ia kamupene ona kaha me ona ngoikoretanga, kua kaha te mahi putea a Walmart i nga tau tata nei.

Opaniraa

I runga i nga raraunga putea e waatea ana, ko te ahua kaore a Walmart e pa ana ki nga raru putea nui. Ko te kaha o te tipu o te moni whiwhi a te kamupene me te pumau tonu o te whiwhinga moni kupenga e tohu ana kei te noho tonu ia hei mana rangatira i roto i te umanga hokohoko. Engari, he mea nui kia mohio kei te tipu haere tonu te whenua hokohoko, me urutau a Walmart ki te whakarereke i nga manakohanga a nga kaihoko me nga ahunga whakamua hangarau hei pupuri i tana angitu putea mo te wa roa.