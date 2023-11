He utu kore utu a Walmart mo te $35?

Kei runga ake i te $35 te tuku kore utu a Walmart?

I roto i te waa he mea nui te waatea, kua piki haere te rongonui o te hokohoko ipurangi. Na te pikinga o nga roroa e-tauhokohoko penei i a Amazon, kua piki ake ano a Walmart i tana keemu ki te tuku i nga kaihoko ki te wheako hokohoko tuihono. Ko tetahi o nga ahuatanga whakahihiri e tukuna ana e Walmart he tuku kore utu i runga i nga ota e tika ana mo te $35. Engari he tino kore utu? Kia ata titiro tatou.

He pehea te mahi tuku kore utu a Walmart?

Ko te ratonga tuku kore utu a Walmart e pa ana ki nga ota e tika ana mo te $35. Ko te tikanga mena ka nui ake to kaata ki te $35 i mua i nga taake me nga utu, ka pai koe ki te tuku kore utu ki to kuaha. He mea nui kia mahara kaore nga taonga katoa e tika ana mo te tuku kore utu, na kia tirohia nga taipitopito hua i mua i te hokonga.

He okotahi ano?

Ahakoa e ngana ana a Walmart ki te tuku utu kore utu i runga i nga taonga maha ka taea, he iti noa nga mea rereke. Ko etahi o nga taonga nui, taumaha ranei ka nui ake nga utu kaipuke na te rahi, te taumaha ranei. I tua atu, ko etahi o nga taonga pirau, penei i nga hoko kai, ka hiahia pea kia iti ake te ota ota hei whakauru mo te tuku kore utu. He pai tonu te whakaaro ki te arotake i nga taipitopito o nga hua me nga tikanga me nga tikanga e pa ana i mua i te whakaotinga o to hoko.

He aha nga painga o te tuku kore utu a Walmart?

Ko te ratonga tuku kore utu a Walmart he maha nga painga ki nga kaihoko. Tuatahi, ka whakaora koe i te raru o te haere tinana ki te toa me te kawe taonga taumaha ki te hoki ki te kainga. Ma te iti noa o nga pao, ka taea e koe te tuku i o hoko ki to kuaha. Tuarua, ka whakaora koe i te wa me te kaha, ka taea e koe te aro ki etahi atu mahi nui. Ka mutu, ka taea hoki e koe te penapena moni, na te mea kaore koe e whakapau moni mo nga utu waka.

He utu utu kore utu a Walmart?

Ahakoa te utu utu kore utu a Walmart ka whakawhirinaki ki o ahuatanga me o hiahia. Mena he maha nga wa ka hoko koe i Walmart me te maha o nga hokonga neke atu i te $35, katahi ka taea e te ratonga tuku kore utu te utu nui. Heoi, ki te uaua koe ki te hokohoko tuihono, ki te hoko iti ake ranei, kaore pea he painga mo koe.

Hei whakamutunga, ko te ratonga tuku kore utu a Walmart i runga i nga ota e tika ana neke atu i te $35 ka taea te watea me te utu whai hua mo te maha o nga kaihoko. He mea nui ki te arotake i nga tikanga me nga tikanga, me nga mea rereke, kia pai ai te wheako hokohoko. Na, i te wa e hiahia ana koe ki te hoko kai, ki nga mea nui o te whare, ki etahi atu mea ranei, whakaarohia te whakamahi i te ratonga tuku kore utu a Walmart.