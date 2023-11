Kei te pumau te putea a Walmart?

He Putea Putea a Walmart?

I roto i te ao hokohoko, he iti noa nga ingoa e mohiotia ana ko Walmart. Na te maha o nga toa me te tini o nga momo hua, kua noho te toa nui hei kai maataki i roto i nga hapori maha. Engari na te huringa o te whenua o te umanga hokohoko, ka puta tetahi patai: Kei te pumau tonu te moni a Walmart?

Kua Tautuhia te Putea Putea

Ko te pumau o te putea e pa ana ki te kaha o te kamupene ki te whakatutuki i ana herenga putea me te pupuri i ana mahi mo te wa roa. Kei roto i nga ahuatanga penei i te whai hua, te moni, me te utu.

Nga Mahi Putea a Walmart

He rite tonu te whakaatu a Walmart i te kaha o nga mahi putea i roto i nga tau. I roto i tana tau putea tata nei, i kii te kamupene i nga moni katoa o te $ 559 piriona, he pikinga o te 6.7% i whakaritea ki te tau o mua. Ko tenei tipu ka pa ki nga ahuatanga rereke, tae atu ki te piki haere o nga hoko-e-tauhokohoko me nga mahi kaha i nga maakete o te ao.

I tua atu, ko nga moni whiwhinga kupenga a Walmart mo taua wa i tu ki te $14.9 piriona, e whakaatu ana i tona kaha ki te whakaputa hua nui. Ko te kaha o te tuunga putea o te kamupene e whakakaha ake ana i tana rerenga moni hauora, e taea ai e ia te whakangao ki nga umanga hou me te whakahoki wariu ki nga kaipupuri hea na roto i nga wehewehenga me nga hokonga hea.

FAQ

Q: He pehea te whakataurite a Walmart ki ona kaiwhakataetae?

A: Ko Walmart tetahi o nga kaihokohoko nui rawa atu i te ao, he nui te wahanga o te maakete. He maha nga wa ka whakatauritehia tona pumau moni ki etahi atu toa toa penei i a Amazon me Target. Ahakoa kei ia kamupene ona kaha motuhake, ko te pakari o nga mahi putea a Walmart he pai ki te umanga.

P: I pehea te urutau a Walmart ki te hurihanga whenua hokohoko?

A: Kua whakapau kaha a Walmart ki te urutau ki te tipu o te whenua hokohoko. He nui te haumi a te kamupene ki ona kaha e-tauhokohoko, te whakawhanui i tana tuunga ipurangi me te tuku i nga ratonga watea penei i te tuku hoko kai me te tiki i te taha taha. Na enei kaupapa i awhina i a Walmart kia noho whakataetae i te ao mamati.

Q: He aha nga raruraru ka pa ki a Walmart?

A: Ka rite ki tetahi kamupene, ka anga a Walmart ki etahi raru. Kei roto i enei ko te pikinga ake o te whakataetae, nga huringa pea o te whanonga kaihoko, me te hekenga ohaoha. Heoi, ko te kaha o te tuunga putea o Walmart, te tini o nga mekameka tuku, me te kaha ki te urutau ki nga ahuatanga o te maakete ka whakaiti i enei raru ki te nuinga.

i roto i te mutunga, ka kitea te pumau o te putea a Walmart na roto i tana tipu haere tonu o te moni whiwhi, te whai hua, me te kaha o te rere moni. Ko te kaha o te kamupene ki te urutau ki te rerekee o te whenua hokohoko me tona tuunga hei rangatira o te umanga ka whakapakari ake i tona pumautanga. Ahakoa kei te noho morearea, ko nga mahinga putea me nga kaupapa rautaki a Walmart e tohu ana he pai te taputapu ki te whakatere i nga wero o te umanga hokohoko me te pupuri i tona pumau mo nga ra kei mua.