He kano kano Covid hou ka puta?

I waenganui o te mate urutomo Covid-19 e haere tonu ana, ko te rapu mo nga kano kano whai hua kei mua i te rangahau putaiao. Ahakoa he maha nga kano kano kua oti te hanga, kei te whakahaerehia puta noa i te ao, kei te mau tonu te patai: he kano kano Covid hou kei te paerangi?

Kano kano o naianei

I tenei wa, he maha nga kano kano kua whakamanahia mo te whakamahi ohorere, kua whakaaetia ranei e nga mana whakahaere huri noa i te ao. Ko enei ko nga kano kano Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, me Johnson & Johnson, me etahi atu. Ko enei kano kano kano he tino whai hua ki te aukati i nga mate kino, i te hohipera me te mate na te huaketo SARS-CoV-2.

Te Rapu mo nga Kano Kano Hou

Ahakoa te waatea o enei kano kano, kei te haere tonu nga kaiputaiao me nga kairangahau ki te torotoro i nga huarahi hou hei patu i te mate. Kei te whakahaerehia nga rangahau ki te arotake i te whai huatanga o nga kano kano o naianei ki nga momo rerekee o te huaketo. I tua atu, kei te haere tonu nga mahi ki te whakawhanake kano kano hou ka pai ake te whakamarumaru, te aukati roa, te whakahaere ngawari ranei.

FAQ

Q: He aha nga momo rereke ka puta?

Ko nga momo rereke ka puta ake he riaka hou o te huaketo SARS-CoV-2 i whakawhanake i nga huringa ira. Ka taea e enei huringa te pa ki te whanonga o te huaketo, tae atu ki tona tukunga, te pakeke, me te whakautu ki nga maimoatanga me nga kano kano.

P: He aha i hangaia ai nga kano kano hou?

Kei te hangaia nga kano kano hou hei whakatika i nga take maha. Kei roto i enei ko te hiahia kia pai ake te whakamarumaru ki nga momo rereke ka puta ake, te kaha mo te whakamaaramatanga roa ake, me te ngawari ake o te whakahaere, penei ma te rehu ihu, te hanga waha ranei.

Q: Ahea ka tatari tatou mo te kano kano Covid hou?

He rereke te waa mo te whakawhanaketanga me te whakaaetanga o nga kano kano hou. I te nuinga o te waa ka uru ki te whakamatautau me te aro mātai hei whakarite i te haumaru me te whai hua. Ahakoa kei te haere tonu nga rangahau, he uaua ki te matapae i te wa tika mo te tukunga o te kano kano Covid hou.

Hei mutunga, ahakoa he maha nga kano kano kua whakamanahia mo te whakamahi ohorere, kua whakaaetia ranei, kei te haere tonu te rapu mo nga kano kano Covid hou. Kei te tirotirohia e nga kaiputaiao me nga kairangahau nga momo huarahi hei whakarei ake i te whakamarumaru ki nga momo rereke ka puta ake me te whakapai ake i te whawhai katoa ki te mate urutaru. Heoi, ko te whakawhanaketanga me te whakaaetanga o nga kano kano kano hou me whai wa me te tino arotakenga hei whakarite i te haumaru me te whai hua.