He rourou marama ranei i Mei 2023?

Title: Te Whakakitenga i te Whakaata Whakaata Tiretiera: Te Tirotiro i te Eclipse Marama o Mei 2023

Kupu Whakataki:

I te kaingākau nui o te hunga titiro rangi ki nga huihuinga o te rangi, ko tetahi patai ka ara ake, mena ka rawe te rangi i te po i te marama o Haratua 2023. I roto i tenei tuhinga, ka rukuhia tatou ki te ao whakamihiharo o te rourou marama, ka wetewete i nga uauatanga o tenei huihuinga e haere ake nei, me te whakarato i te tirohanga hou mo te kaupapa.

Te Maramatanga ki nga Eclipses Marama:

I mua i te ruku ki nga korero motuhake o te marama o te marama o Mei 2023, me tirotiro poto he aha te rourou marama. Ka puta te rourou marama i te wa e noho tika ana te whenua i waenganui i te Ra me te Marama, ka whakamarumaru i te mata o te marama. Ma tenei tirohanga ka pouri te Marama mo te wa poto, ka ahua whero ranei, ka hanga he tirohanga whakamihi mo te hunga matakitaki rangi.

Te Eclipse Marama o Mei 2023:

Inaianei, kia huri te aro ki te rourou marama e tino tumanakohia ana i te marama o Haratua 2023. Heoi, me whakamohio atu ki a koe karekau he rourou marama i tenei marama. Ka puta te rourou marama ina haere te Marama i roto i te marumaru o Papa, engari kare e puta te whakamaarama mo tenei ahuatanga tiretiera hei te Haratua 2023.

FAQs mo te Eclipses Marama:

P: He aha te mea he iti ake te rourou o te marama i te rourou o te ra?

A: He iti ake te rourou marama na te mea ka kitea mai i nga waahi katoa o te taha po o te Ao, engari ka kitea noa nga ruruhi o te ra mai i te ara whaiti i te mata o Papa.

P: Ka taea e au te mataki i te rourou marama?

A: Tino! Kaore i rite ki nga rourou o te ra, he haumaru te maataki ma te kanohi tahanga. Ka taea e koe te pai ki te matakitaki me te kore taputapu motuhake.

P: He aha te Marama i etahi wa ka whero i te wa o te rourou marama?

A: I te wa e marara ana te hau o te Ao i te ra, ka taraihia e ia nga roangaru poto ake, penei i te puru me te kaariki, me te tuku i nga roangaru roa, penei i te whero me te karaka, kia puta. Ka taka te marama nei ki runga i te Marama i te wa e whiti ana te marama, ka puta he tae whero.

P: Hei ahea te rourou marama e whai ake nei i muri o Mei 2023?

A: Ko te rourou marama e whai ake nei i muri o Mei 2023 e matapaetia ana ka tu hei te 28 o Oketopa, 2023. Tohua o maramataka mo tenei huihuinga tiretiera!

Conclusion:

Ahakoa karekau pea te marama o Mei 2023 e tuku i te rourou marama, kei te noho tonu nga mea whakamiharo o te rangi o te po. A tiai ru noa ai tatou i te haapoheraa ava‘e i muri iho, ia tamau noa tatou i te maere i te nehenehe e te mau parau aro o to tatou ao. Kia maumahara ki te titiro ki runga i te rangi me te tirotiro i nga kaupapa whakahirahira o te rangi e tatari mai ana a muri ake nei.

Rauemi:

– NASA: https://www.nasa.gov