Kei reira he kaitarai taupānga kore utu?

I roto i te ao matihiko o enei ra, ehara i te mea ngaro he nui te wa e whakapaua ana e tatou ki runga i a tatou waea atamai. Ahakoa te panuku i roto i nga paapori pāpori, te takaro keemu, te tirotiro imeera ranei, kua noho a maatau waea hei waahanga nui o to maatau oranga o ia ra. Heoi, ko tenei hononga tonu ka arahi ki nga raruraru me te kore o te hua. Koinei te waahi ka tae mai nga kaapiri taupānga, ka taea e nga kaiwhakamahi te whakawhāiti i to raatau uru ki etahi taupānga me te whakahoki ano i te mana mo o raatau waa. Engari kei te waatea mai he aukati taupānga koreutu? Kia mohio tatou.

He aha te aukati taupānga?

He taputapu rorohiko te aukati taupānga e taea ai e nga kaiwhakamahi te aukati, te whakaiti ranei i to raatau uru ki nga tono motuhake i runga i o raatau taputapu. Ka awhina i nga tangata takitahi ki te noho arotahi, ki te whakaiti i nga mea whakararu, me te whakahaere pai ake i o raatau waa.

Kei kona ano nga kai-araka taupānga koreutu?

Ae, kei te waatea nga aukati taupānga koreutu i te maakete. Ko enei whiringa kore utu e tuku ana i nga ahuatanga taketake penei i te aukati i te uru ki nga taupānga motuhake, te whakarite i nga wa, me te whakarato i nga tatauranga whakamahi. Ahakoa karekau pea i a raatau nga mahi matatau katoa o nga putanga utu, ka whai hua tonu ratou ki te awhina i nga kaiwhakamahi ki te whakahaere i o raatau whakamahinga taupānga.

Kaipupuri taupānga koreutu rongonui

1. AppBlock: Ka taea e tenei aukati taupānga nga kaiwhakamahi ki te hanga i nga korero me te whakarite i nga waa mo nga momo tono rereke. Ka tukuna ano he "Aratau Tino" hei aukati i te tango me te kore he kupuhipa.

2. Freedom: Ka aukati te herekore i nga taupānga me nga paetukutuku puta noa i nga taputapu maha, hei awhina i nga kaiwhakamahi ki te whakakore i nga mea whakararu me te aro ki a raatau mahi, ako ranei.

3. ArotahiMe: Ka whakarato a FocusMe i te whānuitanga o nga ahuatanga, tae atu ki te aukati i te taupānga me te paetukutuku, te whakarite, tae atu ki te taima Pomodoro hei whakarei ake i te hua.

Opaniraa

Ahakoa kei te waatea nga kaihaa tono utu me nga ahuatanga matatau ake, tera ano nga whiringa kore utu hei awhina i nga kaiwhakamahi ki te whakatiki i o raatau whakamahinga taupānga me te whakahoki ano i te mana mo o raatau waa. Ahakoa he tauira koe e whai ana ki te whakaiti i nga whakararuraru i nga wa ako, he tohunga ngaio ranei e whai ana ki te whakanui i te hua, ka taea e te aukati taupānga kore utu he taputapu whai hua ki te whakatutuki i o whainga. No reira he aha e kore ai e ngana kia kite me pehea e whai hua ai ki o tikanga mamati?

FAQ

1. Ka taea e au te whakamahi i nga aukati taupānga i runga i nga taputapu Android me iOS?

Ae, he hototahi ki nga taputapu Android me iOS te nuinga o nga kai-a-raka. Heoi, he pai tonu te tirotiro i te hototahi i mua i te tango.

2. Ka taea e te hunga aukati taupānga te aukati i te uru ki nga taupānga?

Ahakoa ka taea e te hunga aukati taupānga te aukati i te uru ki nga taupānga, kare pea e maamaa. Ko etahi o nga kaiwhakamahi tino kaha ka rapu huarahi ki te karo i nga here. Heoi, ka taea tonu e nga kaitarai taupānga te mahi hei aukati whai hua mo te nuinga o nga kaiwhakamahi.

3. Kei kona ano etahi aukati taupānga i hangaia mo nga tamariki?

Ae, i reira e wātea ana pūārai taupānga e kua hangaia ki ngā āhuatanga mana mātua. Ma enei ka taea e nga matua te aukati i te uru ki etahi taupānga, ki te whakarite ranei i nga wa mo te whakamahi taputapu a a raatau tamariki.