He kino ano ki te kano kano kuwha?

I nga tau tata nei, kua rongonuihia te kano kano kano hei arai i tenei mate mamae me te ngoikore. Ko te kohukohu, e mohiotia ana ko te herpes zoster, i puta mai i te whakaohoohotanga o te huaketo varicella-zoster, te huaketo ano e puta ai te mate heihei. Ahakoa kua kitea te tino whai hua o te kano kano ki te whakaiti i te tupono o te shingles, kua ara ake etahi awangawanga mo ona ahuatanga kino.

He aha te kano kano kano?

Ko te kano kano kano, e mohiotia ana ko Zostavax, ko Shingrix ranei, he kano kano i hangaia hei aukati i te mahunga. Ka mahi ma te whakanui ake i te urupare a te punaha raupatu ki te huaketo varicella-zoster, na reira ka whakaiti i te tupono ki te whakawhanake i te kopa, te whakaiti ranei i te taumahatanga mena ka puta.

Te whai hua me nga painga

Kua kitea e nga whakamatautau haumanu he tino whai hua te kano kano kano ki te aukati i te mate. Kua kitea ki te whakaiti i te tupono ki te whakawhanake i te ahua ma te 90%. I tua atu, ahakoa ka mate te tangata kano kano kano, kua whakaatuhia te kano kano ki te whakaiti i te kaha me te roa o te mate.

Nga ngoikoretanga pea

Ahakoa kei te noho haumaru te kano kano kowhao, tera ano etahi o nga ngoikoretanga hei whakaaro. Ko te nuinga o nga paanga kino ko te whero, te pupuhi, te mamae ranei i te waahi werohanga. Ka pa ano etahi o nga tangata ki nga tohu rewharewha ngawari penei i te mahunga, te ngenge, te mamae uaua ranei. Ko enei paanga o te taha he ngawari me te wa poto.

I nga keehi onge, ka puta ake nga paanga kino kino. Ka uru pea enei ki nga tauhohenga mate mate kino, penei i te uaua ki te manawa, te pupuhi ranei o te kanohi me te korokoro. Heoi, he mea nui kia mohio he tino onge enei tauhohenga kino.

Opaniraa

Kua kitea te tino whai hua o te kano kano kowhao ki te aukati i te mahunga me te whakaiti i te taumahatanga. Ahakoa he raru pea, penei i nga paanga o te taha ngawari, ko nga painga katoa o te kano kano he nui atu i nga tupono. He mea nui ki te korero ki tetahi tohunga hauora ki te whakatau mena e tika ana te kano kano kano ki a koe, ina koa kei a koe etahi ahuatanga hauora, he awangawanga ranei.

FAQ:

P: Ko wai me whiwhi kano kano kano?

A: E taunakitia ana te kano kano kowhao mo nga tangata 50 me te pakeke ake, na te mea ka piki ake te tupono ki te whakawhanake i te mate pukupuku i te wa e pakeke ana.

P: Kia pehea te roa o te whakamarutanga o te kano kano kowha?

A: Ko te kano kano kano he whakamarumaru mo te wa roa, me nga rangahau e kii ana ka whai hua tonu mo te rima tau neke atu.

P: Ka taea e te kano kano kano te whakapouri?

A: Kao, kare e taea e te kano kano kowhao te whakaputa i te kirikiri. Heoi ano, ka taea pea te whakawhanake i te shingles i muri i te werohanga, ahakoa ka tino heke te mate.

P: Kei te hipokina te kano kano mate e te inihua?

A: He rereke te kapi o te kano kano maru i runga i te kaiwhakarato inihua. He mea tika kia tirohia me to kamupene inihua ki te whakatau i nga korero taapiri.