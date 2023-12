whakarāpopototanga:

Ka kitea he pepeke whai hua te Ladybugs na te kaha ki te whakahaere i nga riha i roto i nga maara me nga mara ahuwhenua. Heoi, ehara i te mea hanga rite nga kutukutu katoa. Ahakoa ko te nuinga o nga momo kutukutu he kino me te whai hua, he iti noa nga momo ka raru pea. Ka tirotirohia e tenei tuhinga te patai mehemea he momo kutukutu kino, ka ruku ki nga ahuatanga, nga whanonga, me nga paanga pea o enei momo kutukutu e kore e hiahiatia.

He momo kutukutu kino?

Ko te Ladybugs, e mohiotia ana ko te ladybirds, he wahine namu ranei, ka kiia he pepeke whai hua. E mohiotia ana mo o ratou tae kanapa me nga waahi motuhake, he rereke i runga i te momo. Ko nga Ladybugs he kaipahua o nga aphids, nga pepeke unahi, nga mite, me etahi atu riha tipu, ka waiho hei hoa rangatira ki te whakahaere riha taiao.

Heoi, ehara i te mea whai hua nga kutukutu katoa. Ko te namu wahine Ahia (Harmonia axyridis) tetahi tauira o te momo kutukutu e raru ai. I whakaurua tuatahitia ki Amerika Te Taitokerau hei kaihoko whakahaere koiora, kua noho kino tenei momo whakaeke ki etahi waahi. I a ratou e kai ana i nga riha, ka taea ano e nga namu wahine Ahia te whakaeke i nga kaainga i te wa o te ngahuru, ka rapu whakaruruhau mo te takurua. Ka raru te noho ki roto i te whare, i te mea ka tukuna e ratou he mea huna kowhai ka pokea nga mata me te whakaputa i te kakara kino ina rarua.

Ko tetahi atu momo kutukutu e raru ana ko te namu pīni Mexico (Epilachna varivestis). Kaore i rite ki te nuinga o nga kutukutu, e kai ana i nga riha tipu, ka kai te namu pīni Mexico i nga rau, puawai, me nga putunga o nga tipu pini. Ko ta ratou mahi kai ka nui te kino o nga hua, ka heke nga hua me nga mate ohaoha mo nga kaiahuwhenua.

He mea nui kia mahara ko enei kutukutu "kino" he mea ke atu i te ture. Ko te nuinga o nga momo kutukutu he painga me te whai waahi nui ki te pupuri i te taurite o te kaiao ma te whakahaere i nga taupori riha.

Pātai Auau (FAQ):

Q: He painga nga kutukutu katoa?

A: Ahakoa ko te nuinga o nga momo kutukutu e whai hua ana ki te kaipahua o nga riha tipu, he iti noa nga tuunga. Ko etahi o nga momo, penei i te namu wahine Ahia me te pīni Mexica, ka raru pea ma te whakaeke i nga kainga, ka kino ranei nga hua.

Q: Me pehea e taea ai e au te wehewehe i waenga i nga kutukutu pai me te kino?

A: He porotaka te ahua o nga kutukutu whaihua, nga tae kanapa, me nga waahi motuhake. Ko nga kutukutu kino, penei i te namu wahine Ahia, he ahua roa ake te ahua, he rereke te tae. He mea nui kia waia koe ki nga ahuatanga motuhake o nga momo kutukutu i to rohe ki te tautuhi i nga riha ka taea.

P: Me aha ahau mena ka pangia e au nga kutukutu kino?

A: Mena kei te raru koe i nga pepeke kino, penei i nga namu wahine Ahia, he pai ake te korero ki nga tohunga whakahaere riha ka taea te arahi i nga rautaki whakahaere whai hua. Ko nga mahi aukati, penei i te hiri i nga kapiti me nga tuwhera o to kaainga, ka awhina i te whakaiti i to urunga.

Q: Me pehea e taea ai e au te kukume i nga kutukutu whai hua ki taku kari?

A: Hei kukume i nga kutukutu whai hua, ka taea e koe te whakarato ki a raatau nga waahi noho me nga puna kai. Ko te whakato i nga momo momo tipu kanorau, ina koa ko nga puawai iti, he nui te waihonga, ka taea te kukume i nga kutukutu. I tua atu, ko te karo i te whakamahinga o nga pesticides me te whakaruruhau, penei i te puranga rau, i nga hanga rakau ranei, ka taea te hanga i tetahi taiao whakamanuhiri mo enei pepeke whai hua.

Nga wehewehe:

– Kutukutu: He pokai namu iti, he kanapa tonu te tae o te whanau Coccinellidae, he kotingotingo pango kei ona uhi parirau.

– Painga: He pai, he painga pai ranei.

– Konihi: He kararehe e kai ana i etahi atu.

– Aphid: He pepeke ngongo wai iti e kai ana i te wai o nga tipu, ka kino nga hua.

– Nga pepeke unahi: Nga pepeke iti, korekore e kai ana i te wai o te tipu, ka kino te tipu.

– Mite: He arachnid iti ka waiho hei riha tipu, hei parapara ranei ki nga kararehe.

– Nga momo urutomo: He momo ehara i te tangata whenua kua uru mai ki tetahi taiao hou, a ka kino pea ki nga momo maori, ki nga punaha rauropi ranei.

– Te whakahaere koiora: Te whakamahi rauropi ora hei whakahaere i nga riha, i nga mate.

– Te whakararuraru: Tetahi mea e whakararu ana, e whakararu ranei.

– Taurite rauropi: Ko te ahua o te taurite i roto i te puunaha rauwiringa kaiao, kei te taurite nga taunekeneke i waenga i nga rauropi me o raatau taiao.

Rauemi:

– National Geographic: https://www.nationalgeographic.com/animals/invertebrates/group/ladybugs/

– Te Whare Wananga o California Statewide Te Kaupapa Whakahaere Pest Integrated: https://ipm.ucanr.edu/PMG/PESTNOTES/pn74101.html

– Te Tari Ahuwhenua o Amerika: https://www.aphis.usda.gov/aphis/resources/pests-diseases/hungry-pests/the-threat/ladybugs