Kei te whai waahi tonu te whanau Walton ki a Walmart?

Kei te whai waahi tonu te whanau o Walton ki a Walmart?

I roto i te ao hokohoko, he iti noa nga ingoa e mau ana i te taumaha pera i a Walmart. I te mea ko te kamupene nui rawa atu ma te whiwhi moni puta noa i te ao, kua rite tonu a Walmart ki nga utu utu utu me te hokohoko kotahi. Engari me pehea te whanau kei muri i tenei toa hokohoko? Kei te whai waahi tonu ratou ki nga mahi o ia ra o te kamupene? Kia ata titiro tatou.

Ko te whanau Walton, i aratakina e Sam Walton kua mate, i whakatu a Walmart i te tau 1962. I roto i nga tau, he mea nui te whai waahi o te whanau ki te kamupene, he maha nga mema o te whanau e mau ana i nga tuunga matua i roto i te whakahaere. Heoi, i te mea kua tipu a Walmart hei whare hiko o te ao, kua tipu te taumata o te whai waahi whanau tika.

I tenei ra, e piri tonu ana te whanau Walton ki a Walmart, i te taha putea me te rautaki. Ahakoa kaore pea ratou e uru tika ki nga mahi o ia ra, kei te pupuri tonu ratou i nga paanga rangatira nui i roto i te kamupene. Ko te tikanga, kei te tata ki te 50% te mana o te whanau o Walmart, na ratou te nuinga o nga kaipupuri hea.

Ko te whai waahi o te whanau kei tua atu i te mana rangatira. Ko te Walton Family Foundation, na Sam raua ko Helen Walton i whakatu, he whakahaere atawhai e aro ana ki te matauranga, te oranga o te taiao, me te whakapai ake i te oranga o nga hapori. He nui nga takoha a te turanga ki nga kaupapa maha, e whakaatu ana i te pumau tonu o te whanau ki te whai hua pai.

FAQ:

Q: Ko wai nga mema o te whanau Walton?

A: He maha nga mema o te whanau Walton, penei i a Jim Walton, Alice Walton, Rob Walton, me Christy Walton, me etahi atu. He uri enei tangata na te kaiwhakarewa o Walmart, a Sam Walton.

Q: Kei te mahi etahi mema o te whanau Walton mo Walmart i tenei wa?

A: Ahakoa kua kore te whanau e whai waahi ki nga mahi o ia ra o Walmart, kei te mahi etahi mema o te whanau ki te poari whakahaere o te kamupene. Ko ta ratou noho mai ka whakatau i nga hiahia o te whanau ki te taumata teitei o te whakatau.

P: He pehea te paanga o te mana pupuri a te whanau Walton ki a Walmart?

A: I te nuinga o nga kaipupuri hea, he nui te awe o te whanau Walton ki runga i te ahunga a te kamupene me nga tikanga whakatau. Ka taea e ratou te whai waahi ki te hanga i te rautaki mo te wa roa me te whakarite kia rite tonu te kamupene ki o raatau tirohanga.

Hei whakamutunga, ahakoa kaore pea te whanau o Walton e uru tika atu ki nga mahi o ia ra o Walmart, ko o raatau awe me o raatau paanga ka noho hei waahanga nui o te angitu o te kamupene. Ko ta ratou piripono ki te mahi atawhai me o raatau whai waahi tonu ki nga whakataunga rautaki e whakaatu ana i to raatau whakapau kaha ki te tohu Walmart.