Ko te kano kano Pfizer kua kore e whakamanahia i te US?

I roto i tetahi whanaketanga tata nei, kua rere nga korero i runga i nga papaaho paapori me nga momo huihuinga ipurangi, e kii ana kua kore te kano kano Pfizer-BioNTech COVID-19 i whakamanahia mo te whakamahi i Amerika. Na enei kerēme i noho rangirua me te maaharahara i waenga i nga tangata kua whiwhi, e whakamahere ana ranei ki te tango i te kano kano. Heoi, he mea nui ki te whakamarama he teka katoa enei korero. Ko te kano kano kano Pfizer ka noho mana katoa ka whakaaetia mo te whakamahi i te US.

Ko te kano kano Pfizer-BioNTech COVID-19 i whakawhiwhia ki te Whakaaetanga Whakamahi ohorere (EUA) e te US Food and Drug Administration (FDA) i te Hakihea 2020. Ka taea e tenei EUA te tohatoha me te whakahaere i te kano kano i nga wa ohorere o te hauora o te iwi, penei i te haere tonu. mate mate COVID-19. Ko te kano kano a Pfizer kua kitea he tino whai hua ki te aukati i te COVID-19 a kua whakamatauria e ia nga whakamatautau me te arotakenga hei whakarite i te haumaru me te whai hua.

FAQ:

P: He aha te Whakaaetanga Whakamahi ohorere (EUA)?

A: Ko te EUA he tikanga whakahaere e taea ai e te FDA te whakahaere i te waatea me te whakamahi i nga hua rongoa, penei i nga kano kano, i nga wa ohorere o te hauora o te iwi. Ka whakarite kia tutuki nga hua ki etahi paearu mo te haumaru me te whai hua.

Q: Kua whakakorehia, kua whakatarewahia ranei te kano kano a Pfizer?

A: Kao, kaore ano te kano kano a Pfizer i whakakorehia, i whakatarewahia ranei. Kei te mana tonu mo te whakamahi i te US me te whakahaere tonu ki nga tangata whai mana.

P: I ahu mai i hea nga korero?

A: Kare i tino marama te takenga mai o enei korero, engari ka ngawari te horapa o nga korero pohehe i runga i nga papaaho paapori me nga huihuinga ipurangi. He mea nui kia whakawhirinaki ki nga puna pono, penei i nga tari hauora a te kawanatanga, mo nga korero tika.

U: Me awangawanga ahau mo te haumaru o te kano kano a Pfizer?

A: Kao, karekau he take mo te awangawanga mo te haumarutanga o te kano kano a Pfizer. He maha nga whakamatautau me te aro turuki kia pai ai te haumaru me te whai hua. Kei te aro turuki tonu te FDA me etahi atu tinana whakahaere i te ahua o te haumaru o te kano kano.

Hei mutunga, ko nga korero e kii ana ko te kano kano Pfizer-BioNTech COVID-19 kua kore e whakamanahia i te US he tino teka. Ka noho mana tonu te kano kano kano, ka whakaaetia kia whakamahia, me whakawhirinaki nga tangata takitahi ki nga puna pono mo nga korero tika mo nga kano kano COVID-19. Ka noho tonu te kano kano hei taputapu nui hei patu i te mate urutaru me te tiaki i te hauora o te iwi.