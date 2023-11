Kua kore te kano kano a Pfizer i whakamanahia kia whakamahia?

Ko te Kano Kano Pfizer kua kore e whakamanahia mo te whakamahi?

I roto i tetahi whanaketanga tata nei, kua puta nga korero kua kore te kano kano a Pfizer-BioNTech COVID-19 i whakamanahia mo te whakamahi. Na enei kerēme i noho rangirua me te awangawanga i waenga i te iwi whanui. Heoi, he mea nui ki te wehe i te meka mai i nga korero pakiwaitara me te mohio ki te ahuatanga o naianei o te kano kano a Pfizer.

Nga Whakaaturanga:

I tenei wa, kei te mana tonu te kano kano Pfizer-BioNTech COVID-19 mo te whakamahi i nga whenua maha o te ao, tae atu ki te United States, United Kingdom, me te Kotahitanga o Europi. Kua kitea he tino whai hua ki te aukati i te COVID-19 me te whakaiti i te kaha o te mate o te hunga e pa ana.

Te whakamarama i nga korero pohehe:

Ko te rangirua e pa ana ki te whakamanatanga o te kano kano kano Pfizer ka ahu mai pea i te whakatau a te US Food and Drug Administration (FDA) ki te tuku whakaaetanga katoa ki te kano kano Pfizer-BioNTech mo nga tangata 16 me te pakeke ake. Ko tenei whakaaetanga e tohu ana kua tutuki te kano kano ki nga paerewa kaha a te FDA mo te haumaru, te kaha, me te kounga whakangao.

He mea nui kia mahara ko te whakaaetanga a te FDA ehara i te mea ko te kano kano kano i mua i te kore mana, i te haumaru ranei. Ko te kano kano a Pfizer i whakawhiwhia ki te whakamanatanga mo te whakamahi ohorere (EUA) e te FDA me etahi atu tinana whakahaere huri noa i te ao. Ko te EUA he tikanga whakahaere e taea ai te whakamahi tere i nga hua rongoa i nga wa ohorere hauora a te iwi.

Nga Uiraa Ui:

Q: Ko te tikanga o te whakaaetanga katoa a te FDA kua kore te kano kano kano a Pfizer i whakamanahia mo te whakamahi ohorere?

A: Kao, ko te tino whakaaetanga ko te tikanga kua tutuki te kano kano kano ki etahi atu whakaritenga ture. Ka noho mana tonu mo te whakamahi ohorere.

U: Kei te whai hua tonu te kano kano Pfizer ki nga momo hou o te huaketo?

A: Ae, kua whakaatuhia e nga rangahau ko te kano kano a Pfizer he whakamarumaru ki nga momo rereke COVID-19, ahakoa he iti ake te whai hua o etahi ki etahi riipene.

Pfizer: He raruraru haumaru nui e pa ana ki te kano kano a Pfizer?

A: Ko te kano kano a Pfizer kua whakamatauria he maha nga whakamatautau kua kitea he pai te ahua o te haumaru. Pērā i ētahi kano kano kano, ka pā mai pea ngā pānga taha ngawari penei i te mamae i te waahi werohanga, te ngenge, te mahunga ranei, engari he tino onge nga pa kino kino.

Hei whakamutunga, ka noho mana tonu te kano kano Pfizer-BioNTech COVID-19 mo te whakamahi me te noho tonu hei taputapu tino nui ki te whawhai ki te mate urutaru. He mea nui ki te whakawhirinaki ki nga korero tika mai i nga puna rongonui me te korero ki nga tohunga hauora mo nga awangawanga me nga patai mo te werohanga.