He pirionare te rangatira o Walmart?

I roto i te ao o nga roroa hokohoko, ko Walmart tetahi o nga kamupene tino whai mana me te angitu o te ao. I whakaturia e Sam Walton i te tau 1962, kua noho te kaporeihana hokohoko maha hei ingoa whare, e mohiotia ana mo te maha o nga hua me nga utu utu. Heoi, ka pa ana ki nga taonga whaiaro o te rangatira o Walmart, ko te whakautu he ae - he tino piriona te rangatira.

Ko te rangatira o Walmart i naianei ko te whanau Walton, he uri no te kaiwhakarewa o te kamupene. Ko nga rawa o te whanau ka ahu mai i o raatau paanga ki te kamupene. No te tau 2021, kei te noho tonu te whanau Walton ki roto i nga whanau whai rawa o te ao, me te moni kua whakakotahi kua neke atu i nga rau piriona taara.

FAQ:

Q: Ko wai te rangatira o Walmart?

A: Ko te rangatira o Walmart ko te whanau Walton, he uri no te kaiwhakarewa o te kamupene, a Sam Walton.

P: I pehea te whanau o Walton hei piriona?

A: Ko nga rawa o te whanau Walton i ahu mai i to raatau paanga ki Walmart. I te tipu haere o te kamupene me te nui haere, ka nui haere o raatau rawa.

P: He pehea te whai rawa o te whanau Walton?

A: Ko te whanau Walton kei roto i nga whanau whai rawa o te ao. Mai i te tau 2021, kua neke ake i te rau piriona taara to raatau utu nui.

Q: Kei kona ano etahi piriona piriona e hono ana ki a Walmart?

A: Ahakoa ko te whanau Walton te rangatira piriona tuatahi o Walmart, tera ano etahi tangata kua riro hei piriona piriona na roto i o raatau hononga ki te kamupene, penei i nga kaiwhakahaere matua me nga kaipupuri hea.

He mea nui kia mohio ko nga taonga a te rangatira o Walmart he wehe ke atu i te tuunga putea katoa o te kamupene. Ahakoa he piriona pea te rangatira, ko te angitu o te putea a Walmart hei kaporeihana ka inehia e ana moni whiwhi, hua, me te whakapaipai o te maakete.

Hei whakamutunga, ko te rangatira o Walmart, te whanau Walton, he tino piriona. Ko te nui o a raatau taonga he tohu mo te angitu me te awe o te toa nui o te hokohoko, e tipu tonu ana hei kamupene nui rawa atu me te whai hua o te ao.