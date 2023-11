He pai ake te Kano Kano Novavax?

I roto i te whawhai tonu ki te mate urutaru COVID-19, kua puta nga momo kano kano hei taputapu kaha ki te patu i te horapa o te mate. Ko tetahi o nga kano kano i arohia ko te kano kano Novavax. Na tana huarahi ahurei me nga hua oati, he maha kei te miharo mena he pai ake tenei kano kano i ona hoa.

Ko te Novavax he kamupene hangarau koiora kua whakawhanake i te kano kano COVID-19 i ahu mai i te pūmua. Kaore i rite ki nga kano kano mRNA penei i te Pfizer-BioNTech me Moderna, e whakamahi ana i nga taonga ira ki te ako i nga pūtau ki te whakaputa i te pūmua viral, ka whakamahi a Novavax i tetahi tikanga rereke. Ka whakamahia e ia he pūmua kino mai i te coronavirus, e kiia nei ko te spike protein, hei whakaohooho i te urupare mate i roto i te tinana.

Kua whakaatuhia e te kano kano Novavax nga reeti whaihua i roto i nga whakamatautau haumanu. I roto i te whakamatautauranga 3 i whakahaerehia i te United Kingdom, i whakaatu te kano kano i te kaha o te 89%. I tua atu, i whakaatuhia he taumata teitei o te whakamarumaru mai i nga mate kino me te hohipera. He tino whakatenatena enei hua me te kii ko te kano kano Novavax ka taea te taapiri nui ki nga mahi werohanga o te ao.

FAQ:

P: He pehea te rereke o te kano kano Novavax ki etahi atu kano kano COVID-19?

A: Kaore i rite ki nga kano kano mRNA, ka whakamahi a Novavax i te huarahi e pa ana ki te pūmua, ma te whakamahi i te pūmua kino mai i te coronavirus hei whakaongaonga i te urupare mate.

P: He aha nga reiti whai hua o te kano kano Novavax?

A: I roto i te whakamatautauranga o te wahanga 3, i whakaatu te kano kano Novavax i te kaha o te katoa o te 89%.

Q: Kei te tiaki te kano kano Novavax ki nga mate kino?

A: Ae, kua whakaatuhia e te kano kano Novavax te taumata teitei o te whakamarumaru ki nga mate kino me te whakaurunga ki te hohipera.

Ahakoa e whakaatu ana te kano kano Novavax i te oati, he mea nui kia mohio kei ia kano kano he kaha me ona herenga. Ko nga ahuatanga penei i nga whakaritenga rokiroki, te kaha tohatoha, me te waatea o te ao ka whai waahi nui ki te whakatau i te whai huatanga o te kano kano. No reira, he mea nui ki te aro turuki tonu i nga mahi o nga kano kano katoa e waatea ana me te whakatau whakatau i runga i nga taunakitanga putaiao me nga taunakitanga tohunga.

Hei mutunga, kua whakaatuhia e te kano kano Novavax nga reiti whaihua me te tuku whakamarumaru ki nga mate kino. Heoi, he mea nui kia whai whakaaro ki nga kano kano katoa e waatea ana me o raatau ahuatanga motuhake hei whakarite i te huarahi matawhānui ki te patu i te mate mate COVID-19. I te wa e haere tonu ana te kaupapa kano kano a te ao, ka awhina tonu te rangahau me te arotake ki te whakatau i te tino whaihua o te kano kano Novavax me tana mahi ki te whakamutu i tenei mate kino.