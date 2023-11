He pai ake te kano kano kano hou i te kano kano kano tawhito?

I nga tau tata nei, kua tukuna he kano kano kano hou ki te maakete, ka puta he tautohetohe i waenga i nga tohunga rongoa me nga turoro. Ko te patai kei roto i te hinengaro o te katoa, mena he tino pai ake tenei kano kano hou i te mea o mua. Kia rukuhia nga korero me te tirotiro i nga rereketanga nui i waenga i nga mea e rua.

Ko te kano kano kano tawhito, e kiia nei ko Zostavax, kua whakamahia mai i te tau 2006. I whai hua ki te whakaiti i te tupono o te mate kirika ma te 51% me te neuralgia post-herpetic (he raruraru mamae o te shingles) e 67%. Heoi ano, he herenga. He kano kano ora a Zostavax, te tikanga he ahua ngoikore o te huaketo kei roto. Na tenei i kore e pai mo te hunga kua ngoikore te punaha mate, penei i te hunga e whai ana ki te maimoatanga mate pukupuku, ki te hunga tango okana ranei.

Whakauruhia te kano kano kano hou, Shingrix, i whakamanahia e te US Food and Drug Administration (FDA) i te tau 2017. Kei te whakanui a Shingrix i te reeti whai hua nui neke atu i te 90% ki te aukati i te koriri me te neuralgia post-herpetic. Kaore i rite ki tana o mua, he kano kano kore ora a Shingrix, e noho haumaru ana mo nga tangata e pa ana ki nga punaha mate.

FAQ:

P: He pëhea te mahi a te kano kano kano hou?

A: Ko te Shingrix he kano kano whakakotahi, ko te tikanga kei roto he pūmua motuhake mai i te huaketo varicella-zoster. Ko tenei pūmua e whakaihiihi ana i te punaha raupatu ki te whakaputa i te urupare kaha ki te huaketo, te aukati i te shingles.

P: Ko wai me whiwhi te kano kano kano hou?

A: E taunaki ana nga Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ki a Shingrix mo nga pakeke 50 me te pakeke ake, ahakoa kua whiwhi ratou i te Zostavax i mua.

Q: He paanga taha?

A: Pērā i ngā momo kano kano, ka taea e Shingrix te paheketanga ngawari penei i te mamae i te waahi werohanga, nga uaua uaua, me te ngenge. Ka mutu enei tohu i roto i nga ra torutoru, he tohu kei te urupare te punaha mate ki te kano kano.

Hei whakatau, ko te kano kano kano hou, ko Shingrix, he ahua tino pai ake i te kano kano tawhito, Zostavax. Na te kaha ake o te kaha me te hanganga kore-ora, ka tukuna e Shingrix tetahi whiringa haumaru me te whai hua ake mo te aukati i te koriri me ona poauautanga. Mena ka taka koe ki roto i te roopu reanga e taunakitia ana, ko te korero ki to kaihautu hauora mo te kano kano ki a Shingrix he whakatau pai ki te tiaki i a koe mai i tenei mate mamae me te ngoikore.