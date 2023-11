He pai ake te puhipuhi o nga kirikiri hou i te mea tawhito?

I nga tau tata nei, kua whakauruhia he kano kano kano kano hou, ka puta he tautohetohe i waenga i nga tohunga rongoa me nga turoro. Ko te shingles, e mohiotia ana ko te herpes zoster, he mate kino kino na te huaketo varicella-zoster, te huaketo ano e puta ai te mate heihei. Ka pa ki nga miriona taangata puta noa i te ao, ina koa ko te hunga neke atu i te 50 nga tau.

Ko te kano kano kano kano tawhito, e kiia nei ko Zostavax, i whakaaetia tuatahi i te tau 2006. He kano kano mate ora, ko te tikanga kei roto he ahua ngoikore o te huaketo. Ahakoa i whai hua ki te whakaiti i te tupono o te shingles ki te 51%, ka heke te whai huatanga i roto i te waa, ka puta he kano kano hou.

Ko te kano kano kano hou, ko Shingrix te ingoa, i whakaaetia e te FDA i te tau 2017. Kaore i rite ki a Zostavax, ko te Shingrix he kano kano kore ora, te tikanga kaore he huaketo ora. Engari, he pūmua kei roto e awhina ana ki te whakanui i te urupare a te punaha mate ki te huaketo varicella-zoster. Kua whakaatuhia e nga rangahau ko te Shingrix he nui ake i te 90% te whai hua ki te aukati i te koriri me ona raruraru.

FAQ:

P: Ko wai me whiwhi kano kano kano?

A: E taunaki ana te Whare Mana me te Aukati i te mate (CDC) kia whiwhi nga pakeke 50 tau me te pakeke ake ki te kano kano kano, ahakoa kua pangia e ratou i mua.

P: E hia nga horopeta o te kano kano kano hou e hiahiatia ana?

A: Ko te kano kano kowhao hou, ko Shingrix, ka tukuna kia rua nga pota. Ko te horopeta tuarua ka tukuna 2 ki te 6 marama i muri i te horopeta tuatahi.

P: He paanga taha ranei o te kano kano kowhao hou?

A: Pērā i ngā kano kano kano kano hou, ka taea e te kano kano kano hou te whakaputa i nga paanga taha. Ko te nuinga o nga paanga kino ko te mamae, te whero, te pupuhi ranei i te waahi werohanga, me te mamae o te uaua, te ngenge, me te mahunga. Ko enei paanga o te taha he ngawari noa, ka ngaro noa i roto i nga ra torutoru.

Hei whakatau, ko te kano kano kano hou, Shingrix, kua kitea he pai ake ki te aukati i te mahunga ki te whakataurite ki te kano kano tawhito, Zostavax. Ko tana hanganga kore-ora me te kaha nui ka pai ake mo nga pakeke 50 me te pakeke ake. Heoi ano, he mea tohutohu tonu kia korero ki tetahi tohunga hauora ki te whakatau i te huarahi pai rawa atu i runga i nga ahuatanga hauora takitahi me te hitori o te rongoa.