He pai te hoko a Google Nest Hub?

I a tatou ka uru ki te wa hararei, he maha nga tangata e whakaaro ana mena he pai tonu te hoko a Google Nest Hub i roto i tona ahuatanga o naianei. I roto i te tau kua pahure ake nei, he maha ake nga waahanga tango atu i nga taapiri mo te Nest Hub me te Hub Max. Heoi, ahakoa enei huringa, he maha tonu nga take e tika ai te whakaaro mo te Nest Hub.

Ko tetahi o nga tino take ki te hoko i te Nest Hub ko tana mahi hei taputapu roma waiata me te kaiwhakahaere Google Home. Mena kei te rapu tuatahi koe i tetahi taputapu ka taea te purei puoro me te whakahaere i o taputapu kaainga atamai, he tino pai te Nest Hub, ina koa ka whakahekehia.

Ko te 2nd-gen Nest Hub mai i te 2021, te nuinga o te utu mo te $99.99, kei te waatea mo te $49.99. Ka tukuna e ia nga ahuatanga whakahirahira katoa ka taea e koe te whakatutuki i to rerenga puoro me nga hiahia whakahaere kaainga atamai. Ko te 2019 Nest Hub Max, he $129 mai i te $229 te utu, he pai ake nga kaikorero, he kamera, he mata nui ake, me etahi atu mahi penei i te karaka karaka me te purei ataata i etahi wa.

Heoi, ko tetahi maaharahara ko te mea kaore a Google i whakarato i nga whakahoutanga whai kiko, i whakaatu ranei i te heke mai o te Kaiawhina mo te Nest Hub. Ko te UI Whakaatu Maamaa kaore i rereke te nuinga, me te kore o nga mahi hou me nga ahuatanga hou ka whakatauritea ki etahi atu taputapu rite i runga i te maakete.

I tua atu, kua puta nga amuamu mo te Kaiāwhina kua "waa" i roto i te waa kaore i te whakapai ake. Ko te titiro a Google o naianei kei runga i te $499 Pixel Tablet, engari kei te noho tonu te Nest Hub ki te maakete na te iti o te utu me te utu.

Ahakoa karekau pea ka tukuna e Google he Huka Kohanga hou a Fuchsia-powered Nest Hub i nga wa tata nei, he mea nui ma ratou ki te whakahou i te Kaiawhina kia pai ake ai te korero me te mohio ki nga whakahau a nga kaiwhakamahi. Ma tenei ka awhina te Nest Hub ki te whakataetae me te whakatika i etahi o nga awangawanga e pa ana ki tana mahi.

Hei whakamutunga, ahakoa te kore o nga whakahoutanga me nga ahuatanga nui, ka taea tonu e te Nest Hub te hoko pai mo te hunga e rapu ana i te taputapu roma puoro me te kaiwhakahaere kaainga atamai. Heoi ano, me whakapau moni a Google ki te whakapai ake i nga kaha o te Kaiawhina ki te whakarite i te oranga roa o te Nest Hub me tona ingoa ki te maakete.

FAQ

1. Ka taea e te Nest Hub te whakahaere i nga taputapu kaainga atamai?

Ae, ma te Nest Hub ka taea e koe te whakahaere i nga taputapu kaainga atamai mai i nga momo kaihanga.

2. He aha nga ahuatanga matua o te Nest Hub?

Ko te Nest Hub e tuku ana i nga ahuatanga penei i te rere waiata, te whakahaere kaainga atamai, nga whakaatakiriata, nga mahi taima/whakaoho, me nga whakahoutanga huarere.

3. He putanga hou ake o te Nest Hub ka tata mai?

Kare pea ka tukuna he Nest Hub hou a Fuchsia-powered Nest Hub hei nga wa e heke mai nei. Kei te aro nui a Google ki etahi atu taputapu penei i te Pika Pika.

4. Kei te pai haere te Kaiawhina i roto i te waa?

Ko etahi o nga kaiwhakamahi kua kii mai kei te "waatea" te Kaiawhina i roto i te waa kaore i te whakapai ake. Me mahi a Google kia kaha ake te korero a te Kaiawhina me te mohio ki nga whakahau a nga kaiwhakamahi.

5. Ka whakakorehia nga kaikorero o naianei me nga whakaaturanga?

Kare pea a Google e whakamutu i te tautoko mo nga kaikorero me nga whakaaturanga o naianei kei te heke mai, i te mea e whakamahia whanuitia ana ka mutu te tautoko ka kino te ingoa o te kamupene.