Ko te kano kano COVID kaore i whakaaetia e te FDA?

Ko te Kano Kano COVID Kare I Whakaaetia e te FDA?

I nga wiki tata nei, kua nui haere nga korero pohehe i runga i nga papaaho paapori e pa ana ki te mana whakaae o nga kano kano COVID-19. Ko tetahi kerēme kua kaha ake ko te kore e whakaaetia nga kano kano e te US Food and Drug Administration (FDA). Heoi, he mea nui kia wehea te meka mai i nga korero pakiwaitara me te mohio ki te ahuatanga o naianei o nga kano kano.

Te Tukanga Whakaaetanga FDA

Ko te FDA te kawenga mo te arotake me te whakamana i nga kano kano mo te iwi whanui i te United States. I mua i te whakamanatanga o te kano kano kano, ka whakamatauria i roto i nga whakamatautau haumanu kia pai ai te haumaru me te whai hua. Ina arotakehia nga raraunga mai i enei whakamatautau, ka tukuna e te FDA he whakamanatanga whakamahi ohorere (EUA), he whakaaetanga katoa ranei.

Te Tūnga o nāianei o ngā kano kano COVID-19

Mai i te marama o Hepetema 2021, ko nga kano kano COVID-19 kua whakamanahia mo te whakamahi ohorere i Amerika ko nga kano kano Pfizer-BioNTech, Moderna, me Johnson & Johnson. Ko enei kano kano kano i whakamatauria he maha nga whakamatautau ka kitea he haumaru me te whai hua ki te aukati i nga mate kino, i te hohipera me te mate na te COVID-19.

Ahakoa i whiwhi tuatahi nga kano kano ki a EUA, no na tata tonu nei te kano kano kano Pfizer-BioNTech i whiwhi whakaaetanga katoa mai i te FDA mo nga tangata takitahi 16 me te pakeke ake. Ko tenei whakaaetanga, i tukuna i te Akuhata 23, 2021, i ahu mai i nga raraunga matawhānui mai i nga whakamatautau haumanu me nga taunakitanga o te ao.

FAQ:

Q: Ko te tikanga o te whakaaetanga a te FDA kua kore te kano kano kano?

A: Kao, e tohu ana te whakaaetanga a te FDA kua tutuki te kano kano ki nga paerewa kaha a te tari mo te haumaru me te whai hua. Ka whakarato ano i te whakamaarama mo tona whai hua ki te aukati i te COVID-19.

P: Kei te whakamanahia tonu etahi atu kano kano mo te whakamahi ohorere?

A: Ae, kei te mana tonu nga kano kano a Moderna me Johnson & Johnson mo te whakamahi ohorere. Kei te haere tonu ratou ki te arotake a te FDA me etahi atu tinana whakahaere.

U: Ka huri te whakaaetanga a te FDA i te tohatoha me te waatea o te kano kano?

A: Ko te whakaaetanga a te FDA tera pea e akiaki te maha atu o nga tangata ki te kano kano. Heoi, kare tonu te tohatoha me te waatea o nga kano kano kano. Kei te waatea tonu ki te marea.

Hei mutunga, he teka te kereme kua kore e whakaaetia nga kano kano COVID-19 e te FDA. Kua whakaaetia katoatia te kano kano Pfizer-BioNTech, i te wa e whakamanahia tonutia ana nga kano kano a Moderna me Johnson & Johnson mo te whakamahi ohorere. He mea nui ki te whakawhirinaki ki nga korero tika mai i nga puna rongonui me te toro atu ki nga tohunga hauora ki te whakatau whakatau mo te werohanga.