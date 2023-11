He Haumaru te Bivalent Booster?

I roto i nga tau tata nei, kua arohia te kano kano kano whakahiato bivalent hei otinga pea ki te patu i nga tini mate. Heoi ano, kua puta nga awangawanga mo te haumaru me te whai huatanga. I roto i tenei tuhinga, ka rukuhia te kaupapa me te tirotiro i te maaramatanga o naianei mo te haumarutanga o te bivalent booster.

Ko te bivalent booster he kano kano e whakakotahi ana i nga momo antigens e rua hei tiaki i nga mate maha. Ma te whakaihiihi i te punaha mate, ka awhina i te tinana ki te mohio me te whawhai ki nga pathogens motuhake. Kua kitea e tenei huarahi nga hua pai ki te aukati i nga mate penei i te rewharewha me te pneumonia.

He haumaru te kaiwhakatairanga bivalent?

E ai ki nga rangahau nui me nga whakamatautau haumanu, kua kiia ko te kaiwhakatairanga bivalent he haumaru mo te taupori whanui. Ko te kano kano kano ki te whakamatau i tona haumaru me tona kaha i mua i te whakaaetanga mo te whakamahi ma te iwi. He onge nga tauhohenga kino, he ngawari noa iho, penei i te mamae o te rohe, te pupuhi ranei i te waahi werohanga. He tino onge nga paanga taha kino.

FAQ:

Q: He roopu motuhake ano me karo i te whakahiato bivalent?

A: Ahakoa kei te noho haumaru te kaiwhakatairanga bivalent, ko nga tangata e mau ana i etahi mate hauora, kua whakararu ranei i nga punaha mate mate me korero ki o raatau kaiwhakarato hauora i mua i te whiwhi kano kano.

P: Ka taea e te kaiwhakatairanga bivalent te whakaputa i nga mate e whai ana ki te aukati?

A: Kao, kare e taea e te kaiwhakatairanga bivalent te whakaputa i nga mate i hangaia hei whakamarumaru. Kei roto i nga momo tukumate kua ngoikore, kua ngoikore ranei, e kore e taea te mate ake.

P: Kia pehea te roa o te whakamarutanga mai i te whakahiato bivalent?

A: He rereke te roa o te whakamarutanga i runga i te kano kano me te mate. Ko etahi o nga kano kano e whakarato ana i te oranga mo te wa roa, ko etahi ka hiahia ki te pupuhi i ia wa hei whakamarumaru.

Hei mutunga, kua rangahaua nuitia te kano kano whakahiato bivalent, ka kiia he haumaru mo te taupori whanui. He onge nga tauhohenga kino, a ko nga painga o te kano kano he nui ke atu i nga tupono ka tupono. Ka rite ki nga wa katoa, he mea nui ki te korero ki nga tohunga ngaio hauora ki te whakatika i nga awangawanga takitahi me nga ahuatanga hauora motuhake.