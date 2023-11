He pono te mema 14.99 Sam's Club?

He tino tika te $14.99 Sam's Club Membership?

I nga wiki tata nei, kua puta nga korero mo te $14.99 te mema o te Karapu a Sam, ka miharo te maha o nga kaihoko mena he pai rawa atu tenei mahi ki te pono. Hei puna pono mo nga purongo, kua whakatewhatewhahia e matou tenei kereme ki te tuku korero tika ki a koe.

He aha te Karapu a Sam?

Ko Sam's Club he karapu whare putunga mema-anake e tuku ana i te whānuitanga o nga momo hua, tae atu ki nga hoko kai, hikohiko, taonga, aha atu. E mohiotia ana mo te tuku taonga nui i nga utu whakaheke ki ona mema.

Ko te $14.99 Sam's Club mema tūturu?

Kao, ko te mema $14.99 Sam's Club ehara i te mea pono. E rua nga momo mema a Sam's Club i tenei wa: te mema Sam's Club Plus mo te $100 ia tau me te mema mo te Sam's Club Club mo te $45 ia tau. Ko enei anake nga whiringa mema mana e waatea ana.

No hea te korero korero?

Ko te korero mo te $14.99 te mema o Sam's Club te ahua i ahu mai i tetahi panui pohehe e rere ana i runga i nga papaapori pāpori. He mea nui kia tupato ki aua kereme me te manatoko i nga korero me nga puna mana.

He aha i hora ai nga korero penei?

Ko nga korero penei i te $14.99 Sam's Club mema ka tere te hora na runga i te hiahia mo te utu pai. He maha nga wa ka tohatohahia e nga tangata nga korero penei me te kore e tirotirohia me te pono, ka tere te tuku korero teka.

Me pehea e kitea ai e au nga utu mema mo te Karapu a Sam?

Ki te rapu utu mo nga mema mema o te Karapu Sam, e pai ana kia toro atu ki te paetukutuku mana o te Karapu a Sam, me waea atu ranei ki a raatau ratonga kaihoko. I etahi wa ka tukuna he utu whakatairanga, he tuku motuhake ranei, engari he mea nui kia whakamanahia enei mahi ma nga huarahi whai mana.

Hei whakatau, ko te $14.99 Sam's Club mema ehara i te mea pono. He mea nui kia mataara me te manatoko i nga korero i mua i te whakapono me te tiritiri korero. Me whakawhirinaki tonu ki nga puna mana mo nga korero tika me nga korero hou mo nga whiringa mema me nga utu.