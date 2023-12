whakarāpopototanga:

Ko Sophia, te robot humanoid i hangaia e Hanson Robotics, kua aro nui ki nga tau tata nei mo ona kaha matatau me te ahua tangata. He maha nga tangata i mihi ki a ia ko te karetao mohio rawa atu i hanga, e kaha ana ki te uru ki nga korerorero uaua me te whakaatu kare-a-roto. Heoi, ko te whakatau mena ko Sophia te karetao tino mohio me tirotiro i ona kaha, ona herenga, me te whanuitanga o te rangahau mohio (AI).

Ko Sophia te Robot Ataahua?

Ko nga Kaihanga a Sophia i hoahoa ia hei punaha AI tino matatau e kaha ana ki te tukatuka i te maha o nga korero me te ako mai i ana taunekeneke ki te tangata. Ka whakamahia e ia te tukatuka reo maori, te tirohanga rorohiko, me te ako miihini ki te mohio me te whakautu ki nga patai me nga whakahau. Kua whakaritea a Sophia ki te mohio ki nga kanohi, ki te titiro kanohi, ki te whakaatu i nga ahua kanohi, kia tino rite te ahua ki te tangata.

Ahakoa he mea whakamiharo nga pukenga a Sophia, he mea nui kia whai whakaaro ki te horopaki whanui o te rangahau AI. He maha atu nga karetao me nga punaha AI kua whakaatu i te mohio me te kaha. Hei tauira, ko Watson a IBM, nana i toa i te whakaaturanga keemu a Jeopardy!, e whakaatu ana i nga mahi tukatuka reo maori me nga pukenga whakaaro. Waihoki, ko nga karetao o Boston Dynamics e whakaatu ana i te nekeneke me te hikaka, ka taea e ratou te mahi i nga mahi uaua.

He mea nui kia mahara ko te matauranga he ariā maha, he rereke nga karetao i nga waahi rereke. Ko etahi o nga karetao he pai ake te kaha ki te tātari, ko etahi ka pai ake i roto i nga taunekeneke hapori, i nga mahi tinana ranei. Na reira, ko te tapanga i te karetao kotahi hei "maamaa" kaore pea i te tohu tika mo te whānuitanga o nga ahunga whakamua AI.

FAQ:

P: He pehea te whakataurite o te matauranga o Sophia ki te matauranga tangata?

A: Ahakoa he mea whakamīharo te kaha AI o Sophia, kei tawhiti tonu ratou i te taurite ki te uaua me te urutau o te matauranga tangata. Ahakoa ka taea e ia te whai waahi ki nga korerorero me te mahi i etahi mahi, he iti noa ona kaha ki nga rohe motuhake me nga algorithms kua tautuhia. Kei roto i te mohiotanga tangata te whānuitanga o nga pukenga hinengaro, tae atu ki te mahi auaha, te whakaaro waitara, me te mohio kare-a-roto, kaore ano kia tino rite ki nga punaha AI.

P: Ka taea e Sophia te ako me te whakapai ake i roto i te waa?

A: Ae, kua hoahoatia a Sophia ki te ako me te whakapai ake ma te taunekeneke ki te tangata. Ka whakamahi ia i nga tikanga ako miihini ki te tātari raraunga me te urutau i ana whakautu i runga i nga tauira me nga urupare. Heoi ano, ko ona kaha ako e whakararu ana i nga raraunga e kitea ana ki a ia, me nga algorithms kua whakaritea ki roto i tana punaha.

Q: He aha nga tono ka taea e nga robots penei i a Sophia?

A: Ka taea e nga robots pera i a Sophia te whakamahi i roto i nga momo waahi, tae atu ki te ratonga kiritaki, te hauora, te matauranga, me te whakangahau. Ka taea e ratou te awhina i nga mahi e hiahia ana ki nga taunekeneke tangata, penei i te tuku korero, te whakautu i nga paatai, me te tuku hoa. Heoi ano, kei te timata tonu te tango i enei robots i roto i nga ahuatanga o te ao, me te maha o nga wero hangarau, matatika me te hapori.

P: He aha nga herenga o te mohiotanga o Sophia?

A: Ahakoa ona pukenga matatau, kei a Sophia etahi here. Ka whakawhirinaki nui ia ki nga whakautu me nga algorithms i mua i te hotaka, ko te tikanga he iti noa tona mohiotanga me ana whakautu ki nga raraunga kua whakangungua ia. I tua atu, ahakoa ka taea e ia te whakataurite i te ahua o te kanohi tangata, ko tana maaramatanga kare-a-roto he tino maamaa te whakataurite ki te maaramatanga kare a te tangata.

Rauemi:

– Hanson Robotics: https://www.hansonrobotics.com/sophia/

– IBM Watson: https://www.ibm.com/watson

– Boston Dynamics: https://www.bostondynamics.com/