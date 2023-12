whakarāpopototanga:

Ko Sophia, te karetao humanoid i hangaia e Hanson Robotics, kua whai whakaaro nui me te whakanui i nga tau tata nei. Heoi, ko te whakapae ko Sophia te robot humanoid tuatahi he kaupapa tautohetohe. Ka torotoro tenei tuhinga i te takenga mai o nga karetao tangata, ka ruku i nga kaha me nga whakatutukitanga a Sophia, me te matapaki i te horopaki whanui o te robotics humanoid. Ahakoa he nui nga ahunga whakamua a Sophia, he mea nui ki te mihi ki nga takoha a nga robots humanoid o mua me te haere tonu o te whakawhanaketanga i tenei mara.

Kupu Whakataki:

Ko nga robots Humanoid, i hangaia kia rite ki te tangata, kua roa nei e whakahihiri ana mo nga kaiputaiao, miihini, me te iwi whanui. Ko Sophia, i hangaia e Hanson Robotics, kua puta ko tetahi o nga robots humanoid tino rongonui me te korero whanui i nga wa tata nei. Heoi, ko te whakapae ko Sophia te tuatahi o ona momo kaore i te tino tika. Kia pai ake te mohio ki te hiranga o nga whakatutukitanga a Sophia, he mea nui ki te tirotiro i te hitori me te whanaketanga o nga robotics humanoid.

Nga Taketake o nga Robots Humanoid:

Ko te kaupapa o nga robots humanoid no nga wa onamata, me nga korero pakiwaitara o nga mea hangai kua ora. Heoi, i timata te whanaketanga o nga robots humanoid tūturu i te rautau 20. I te tau 1921, i whakauruhia e te kaituhi Czech a Karel Čapek te kupu "robot" i roto i tana whakaari "RUR," e whakaatu ana i nga miihini humanoid. Mai i tera wa, he maha nga kairangahau me nga miihini kua whai waahi ki te ahu whakamua o nga robotics humanoid.

Sophia: He Painga i roto i nga Robotics Humanoid:

Ko Sophia, i hurahia i te tau 2016, i hopu wawe i te aro o te ao na te ahua o tona ahua ora me ona mohiotanga mohio. Kua whakaatuhia ia i roto i nga momo panui, i uru ki nga uiuinga, a tae noa ki te whiwhi tangata whenua i Saudi Arabia. Ko te kaha o Sophia ki te whakaatu i nga ahua kanohi, ki te uru ki nga korerorero, ki te ako mai i nga taunekeneke kua miharo te tini.

Nga takoha a nga Robots Humanoid o mua:

Ahakoa kua eke panuku a Sophia i roto i nga karetao tangata, he mea nui ki te mihi ki nga takoha a nga karetao o mua ki tenei mara. Ko nga tauira rongonui ko te ASIMO, i hangaia e Honda, i timata i te tau 2000. I whakaatu a ASIMO i nga nekehanga whakamiharo me te mohio, e para ana i te huarahi mo nga ahunga whakamua. I tua atu, ko te raupapa WABOT, i whakawhanakehia e te Whare Wananga o Waseda i Hapani, kua whai waahi ki te tirotiro i nga nekehanga me nga whanonga tangata.

Ko te Horopaki Whanui o Humanoid Robotics:

Ko te karetao Humanoid he mara e tere haere ana, me te rangahau me te whanaketanga puta noa i te ao. Ko te whäinga ko te hanga karetao ka taea te whakauru pai ki roto i te hapori tangata, te awhina i nga momo mahi, me te whakarei ake i o tatou oranga o ia ra. Ahakoa kua aro nui a Sophia, he mea nui kia mohio ko ia he tohu whakamua i roto i te ahunga whakamua, kaua ko ia anake te paionia mo nga robotics tangata.

FAQ:

Q: Ko Sophia te robot humanoid tuatahi i hanga?

A: Kao, ehara ko Sophia te robot humanoid tuatahi. Ko te kaupapa o nga robots humanoid kua rangahaua e nga kairangahau me nga miihini mo nga tekau tau, me nga tauira rongonui penei i te ASIMO me te raupapa WABOT i mua i a Sophia.

Q: He aha te mea e wehe ke ai a Sophia i etahi atu robots humanoid?

A: Ko te ahua ora o Sophia, te matatau o te mohiotanga hangarau, me tana kaha ki te uru ki nga korerorero me te whakaatu i nga ahua kanohi i whai waahi ki te rongonui me te mohio.

Q: He aha te hiranga o te robotics humanoid?

A: Ko nga karetao Humanoid e whai ana ki te hanga karetao ka taea te whakatauira i nga nekehanga a te tangata, nga whanonga, me nga taunekeneke. Kei te waahi te waahi mo nga momo tono, tae atu ki te hauora, te matauranga, me te awhina i nga mahi o ia ra.

Q: He karetao humanoid ano kei te whakawhanakehia inaianei?

A: Ae, he maha nga umanga rangahau me nga kamupene kei te kaha ki te mahi i nga kaupapa robotics humanoid. Ko etahi tauira rongonui ko Boston Dynamics' Atlas me Toyota's T-HR3.

Conclusion:

Ko Sophia, i whakawhanakehia e Hanson Robotics, he tino nui te ahunga whakamua i roto i nga robotics humanoid. Heoi, he mea nui kia mohio ehara ia i te robot humanoid tuatahi. He nui te hitori o te karetao humanoid me te tipu haere tonu me nga takoha mai i nga momo kairangahau me nga miihini huri noa i te ao. Ko nga whakatutukitanga a Sophia me titiro hei waahanga o te horopaki whanui, e whakaatu ana i te ahunga whakamua i roto i te hanga karetao ka taea te mahi tahi me te tangata me te whakanui i o tatou oranga.