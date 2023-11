He tohu o Covid te tihe?

I waenganui o te mate urutaru Covid-19 e haere tonu ana, he mea nui ki te noho mohio mo nga momo tohu e pa ana ki te huaketo. Ko te tihe, he mea noa i nga wa o te makariri me te rewharewha, i miharo te tokomaha he tohu ano ranei no Covid-19. Ka rukuhia tenei patai me te whakamarama i te take.

He aha nga tohu noa o Covid-19?

I mua i te korero mo te patai tihe, he mea nui kia mohio ki nga tohu o Covid-19. Ko nga tohu e tino panuitia ana ko te kirikaa, te maremare, te poto o te manawa, te ngenge, te uaua, te mamae o te tinana, te korokoro, te ngaronga o te reka, te hongi ranei, te mahunga, me te ihu pupuhi ranei. Ko enei tohu ka puta i roto i nga ra 2-14 i muri i te rongonga ki te huaketo.

Ka taea e te tihe te tohu o Covid-19?

Ahakoa ko te tihe he tohu e pa ana ki nga mate manawa, penei i te makariri me te mate mate mate, kaore i te kiia he tohu tuatahi mo Covid-19. Karekau nga Pokapū mo te Mana Mate me te Aukati (CDC) me te Whakahaere Hauora o te Ao (WHO) e whakarārangihia te tihe hei tohu matua o te huaketo. Heoi, he mea nui kia mohio koe ka rereke nga tohu o te Covid-19 i ia tangata ki ia tangata, a ka mate etahi tangata ki te tihe hei waahanga o o raatau tohu tohu.

He aha te take kaore e kiia ko te tihe te tohu tuatahi?

Ko te tihe i te tuatahi na te riri, te mumura ranei i roto i nga ihu o te ihu, e pa ana ki te mate mate mate, te makariri ranei. Ko te Covid-19 te nuinga ka pa ki te punaha manawa, ka puta nga tohu penei i te maremare me te poto o te manawa. Ehara te tihe i te tohu manawa manawa o te huaketo, na reira kare e kiia he tohu tuatahi.

Me aha ahau ki te tihe ahau me etahi atu tohu?

Mena ka pa ki a koe te tihe me etahi atu tohu e pa ana ki te Covid-19, he mea tika kia korero ki tetahi tohunga hauora. Ka taea e ratou te aromatawai i o tohu, te arahi, me te taunaki i nga whakamatautau tika mehemea e tika ana. He mea nui kia mahara ko te whakamatautau Covid-19 te huarahi tino pono ki te whakaū, ki te whakakore ranei i tetahi mate.

Hei mutunga, ahakoa kaore e kiia ko te tihe he tohu tuatahi mo Covid-19, he mea nui kia noho mataara me te mohio ki nga huringa o to hauora. Mena ka pa ki a koe etahi tohu e pa ana ki te huaketo, he pai ki te rapu tohutohu hauora me te whai i nga aratohu kua tohua hei tiaki i a koe me etahi atu mai i te tukunga.

Nga wehewehe:

– Covid-19: Ko te mate coronavirus 2019, na te mate whakapeka mate manawa coronavirus 2 (SARS-CoV-2).

– Nga tohu: Ko nga ahuatanga a-tinana, a-hinengaro ranei e tohu ana i te ahua o tetahi ahuatanga, mate ranei.

– Matao noa: He mate huakita ngawari o te ihu me te korokoro, ka tihe, te maremare, me te popoketanga.

– Nga mate mate mate: He urupare mate kino ki nga matū (allergens) kaore e kino ki te nuinga o nga tangata.

– Pūnaha manawa: Ko nga whekau me nga kopa e uru ana ki te manawa, tae atu ki nga ngongo, nga huarahi rererangi, me nga ihu.

– Nga tohunga hauora: He tangata kua whakangungua e whakarato ana i nga mahi hauora me nga tohutohu ki nga turoro.