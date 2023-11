Na te ahotea te take o te kowha?

Na te ahotea na te kowha?

Kupu Whakataki

Ko te shingles, e mohiotia ana ko te herpes zoster, he mate viral e puta ai te ponana mamae. Na te huaketo varicella-zoster, te huaketo ano e puta ai te mate heihei. Ahakoa te nuinga e whakaponohia ana ka taea e te ahotea te paheketanga, he rereke nga whakaaro o nga tohunga rongoa mo tenei take. I roto i tenei tuhinga, ka tirotirohia e matou te hononga i waenga i te ahotea me te shingles me te whakautu ki nga paatai ​​​​i nga paatai.

He aha te shingles?

Ko te shingles he mate huaketo e tohuhia ana e te ponana mamae ka puta he roopu, he tihorea ranei i tetahi taha o te tinana. Na te whakaohooho ano o te huaketo varicella-zoster, e noho moe tonu ana i roto i nga nerve cell i muri i te oratanga o te tangata i te mate heihei. Ka taea e nga kohu te mamae nui, te patito, me te opupu, he maha nga wiki e ora ai.

Te Hononga Stress-Shingles

Ahakoa e whakapaehia ana te ahotea mo te whakapataritari i te kopapa, kaore i te tino maarama te hononga i waenga i nga mea e rua. Ko etahi o nga tohunga rongoa e whakapono ana ka ngoikore te ahotea i te rauropi mate, ka kaha ake te whakaraerae ki nga mate huaketo penei i te shingles. Ko etahi e tohe ana ko te ahotea anake kare e ranea ki te whakapouri i te koriri me etahi atu mea, penei i te pakeke me te hauora katoa, ka whai waahi nui ake.

Pātai Auau

P: Ka taea e te ahotea te hanga i te koriri?

A: Karekau he taunakitanga tuturu e kii ana ko te ahotea ka puta tika i te koriri. Heoi, ka ngoikore te ahotea i te rauropi mate, ka whakaraerae ki nga mate.

P: Ka taea te arai i te mate ma te whakaiti i te ahotea?

A: Ahakoa he maha nga painga hauora ka taea e nga tikanga whakaheke ahotea, karekau he taurangi ka aukati i te mate koriri. He mea nui kia mau tonu te noho ora me te rapu tohutohu hauora mena ka whakapae koe kei te tupono koe.

P: Ka taea te rongoa i nga mate koriri ki nga tikanga whakahaere ahotea?

A: Ka taea e nga tikanga whakahaere ahotea te awhina i te whakamaaramatanga e pa ana ki te shingles, engari ehara i te mea hei whakakapi mo te rongoa rongoa. Ko nga rongoa patu huaketo e tohuhia ana e te tohunga hauora ko te huarahi tino whai hua ki te rongoa i nga kopa.

Opaniraa

Ahakoa e whakaponohia ana ko te ahotea te take e pa ana ki te whakawhanaketanga o te shingles, ko nga taunakitanga putaiao e tautoko ana i tenei kerēme kaore e tino kitea. He mea nui ki te pupuri i te oranga oranga, te whakahaere i nga taumata ahotea, me te rapu tohutohu hauora mena kei te whakapae koe kei te tupono koe ki te whakawhanake i te kowhao. Kia maumahara, he mea nui te kite wawe me te maimoatanga tika mo te whakahaere i tenei mate mate.