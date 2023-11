Ko Sam na Walmart?

I roto i te ao hokohoko, he maha nga hononga me nga mana pupuri ka taea te raruraru ki te kaihoko toharite. Ko tetahi o enei patai ka ara ake ko te Karapu a Sam na Walmart. Hei whakamaarama i te rangirua, kia rukuhia te hononga i waenga i enei toa toa e rua.

Te Hononga:

Ae, na Walmart tonu te Karapu a Sam. Ko te tikanga, ko Sam's Club te apiti o Walmart Inc., ko te tikanga ko Walmart te kamupene matua me te pupuri i te nuinga o nga hea i roto i te Karapu Sam. Ko tenei hononga mai i te tau 1983 i riro mai ai i a Walmart te mekameka karapu whare putunga.

He aha te Karapu a Sam?

Ko Sam's Club he karapu whare putunga hoko mema-mema e tuku ana i te tini o nga hua me nga utu whakaheke. He rite tonu tana mahi ki etahi atu karapu whare putunga, e whakarato ana i te maha o nga taonga ki ona mema. Me nga waahi puta noa i te United States me te ao, kua noho a Sam's Club hei waahi hokohoko rongonui mo nga tangata takitahi me nga pakihi.

FAQ:

1. He toa ano a Sam's Club me Walmart?

Ahakoa ko Sam's Club me Walmart he kamupene matua kotahi, he hinonga motuhake raua. Ko Sam's Club te mahi hei karapu whare putunga, e utu ana i nga mema e utu ana i te utu a-tau ki te uru atu ki ana hua me ana ratonga. Ko Walmart, i tetahi atu taha, he toa hokohoko tawhito e tuwhera ana ki te iwi whanui.

2. Ka taea e au te whakamahi i taku mema Walmart i te Karapu a Sam?

Kao, kaore e taea e koe te whakamahi i to mema Walmart i te Karapu a Sam. Ko nga kaihokohoko e rua he kaupapa mema motuhake, a, ko te mema i tetahi kaore e taea e koe te uru atu ki tetahi atu. Heoi ano, ka tukuna e Walmart ona ake painga me nga utu utu ki ana kaihoko.

3. He rite tonu nga hua me nga utu i Sam's Club me Walmart?

Ahakoa he inaki etahi o nga hua ka tukuna e Sam's Club me Walmart, he rereke te utu me te kowhiringa. Ka aro a Sam's Club ki te whakarato i nga rahinga nui me nga utu whakaheke ki ona mema, i te wa e tuku ana a Walmart i te whānuitanga o nga momo hua i nga utu hokohoko auau.

Hei whakatau, na Walmart tonu te Karapu a Sam. Ahakoa he hinonga motuhake ratou, na to raatau hononga ka taea te tiri rauemi me nga painga. Ahakoa he pai ki a koe te wheako o te karapu whare putunga o Sam's Club, te waatea ranei o Walmart, ka tukuna e nga kaihokohoko e rua nga momo hua hei whakatutuki i nga hiahia o o raatau kaihoko.