Ko te Karapu a Sam na Walmart?

I roto i te ao hokohoko, he iti noa nga ingoa e rite ana ki a Walmart. Ko te toa nui o te hokohoko kua rite ki nga utu utu me te tini o nga hua. Engari me pehea te Karapu a Sam? Na Walmart? Kia rukuhia nga korero.

Te Rangatiratanga:

Ae, na Walmart tonu te Karapu a Sam. Ko te mea pono, he apiti no te hokonga behemoth. I whakaturia a Sam's Club i te tau 1983 e Sam Walton, te kaipakihi matakite ano nana i whakatu a Walmart. I roto i nga tau, kua tipu a Sam's Club hei karapu whare putunga mema-anake, e tuku hua nui me nga utu motuhake ki ona mema.

He aha te Karapu a Sam?

Ko Sam's Club he karapu whare putunga mema-mema e tuku ana i nga momo hua maha, tae atu ki nga hoko kai, hikohiko, taonga, aha atu. He rite te mahi ki etahi atu karapu whare putunga, penei i a Costco. Ka utua e nga mema he utu a-tau kia uru atu ki te Karapu a Sam me ona utu whakaheke. Ko te whainga o te karapu ki te whakarato i ona mema ki nga hua kounga i nga utu whakataetae, ka waiho hei whiringa ataahua mo nga tangata takitahi me nga pakihi.

FAQ:

1. Me whai mema hei hoko i te Karapu a Sam?

Ae, me whai mema ki te hokohoko i te Karapu a Sam. Heoi, ka taea tonu e te hunga kore mema te hokohoko ki nga waahi o te Karapu a Sam ma te utu i te utu iti.

2. Ka taea e au te whakamahi i taku mema Walmart i te Karapu a Sam?

Kao, he kaupapa mema motuhake a Walmart me Sam's Club. Karekau te mema o Walmart e tuku uru ki te Karapu a Sam, me te pera ano.

3. He iti ake nga utu o Sam's Club i a Walmart?

Ko Sam's Club me Walmart e mahi ana i runga i nga tauira utu rereke. Ahakoa te tuku utu whakataetae e rua, ka aro a Sam's Club ki nga hokonga nui me nga utu motuhake mo ona mema.

Hei whakatau, na Walmart tonu te Karapu a Sam. Hei karapu whare putunga mema-mema, ka tukuna e Sam's Club te whānuitanga o nga momo hua ki nga utu whakataetae. No reira, mena kei te rapu koe i te toa kotahi-mutu mo o hiahia hokohoko nui katoa, ko Sam's Club pea te waahi mo koe.