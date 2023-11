Ko te Karapu a Sam na Haina?

I nga tau tata nei, kua puta nga korero ko Sam's Club, te karapu toa rongonui mo nga mema-anake o Amerika, na Haina. Na enei kerēme i puta te rangirua me te awangawanga i waenga i nga kaihoko. Na, kia rukuhia nga korero me te whakamarama i tenei take.

Ko te mea tuatahi, he mea nui kia whakamarama ko Sam's Club ehara i a Haina. Ko te kamupene he apiti no Walmart Inc., tetahi o nga umanga hokohoko maha nui rawa atu o te ao. I riro a Walmart i te Karapu a Sam i te tau 1983, i mua noa atu i te wa i noho ai a Haina hei kaitakaro nui ki te ohanga o te ao.

Ka mahi a Sam's Club hei hinonga motuhake i raro i te maru o Walmart, e whakarato ana ki ana mema te maha o nga momo hua me nga utu whakaheke. Neke atu i te 600 nga waahi puta noa i te United States, kua noho a Sam's Club hei haerenga mo nga tangata takitahi me nga pakihi e rapu ana i nga hoko maha me nga utu motuhake.

FAQ:

Q: Ko Walmart na Haina?

A: Kao, ko Walmart he kaporeihana hokohoko maha o Amerika i whakaturia e Sam Walton i te tau 1962. Ahakoa he nui te noho a Walmart ki Haina, he kamupene hokohoko whanui kei te United States.

P: He aha te whakaaro o nga tangata no Haina te Karapu a Sam?

A: Ka ara ake pea te rangirua i te mea he maha nga hua e hokona ana i te Karapu a Sam e hangaia ana i Haina. Heoi, ehara tenei i te mea ko te kamupene ake na Haina.

Q: He mekameka hokohoko a Hainamana kei Amerika?

A: Ae, kei reira nga mekameka hokohoko a Hainamana e mahi ana i te United States. Heoi, ehara ko Sam's Club tetahi o ratou.

Hei whakatau, he pohehe noa te whakapae na Haina te Karapu Sam. Ko Sam's Club tetahi apiti o Walmart, he toa nui o Amerika. Ahakoa he mea nui kia mohio ki te takenga mai o nga hua ka hokona e tatou, he mea nui ano te wehe i te meka mai i nga korero pakiwaitara ina pa ana ki te mana rangatira me te hanganga umanga.