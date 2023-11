By

Kei te ora tonu a Sam Walton?

I roto i te ao pakihi, he iti noa nga ingoa e rite ana ki a Sam Walton. I te mea ko te kaiwhakaara o Walmart, i huri a Walton i te umanga hokohoko me te hanga i tetahi emepaea e ora tonu ana i enei ra. Heoi, kua puta etahi rangirua me nga whakaaro e pa ana ki te patai: Kei te ora tonu a Sam Walton?

Ko te whakautu kaore. I mate a Sam Walton i te Paenga-whāwhā 5, 1992, i te 74 o ona tau. Ko tana matenga i tohu te mutunga o te wa mo Walmart, engari kei te mau tonu tana taonga tuku iho. Ko nga rautaki auaha a Walton me tana pono ki te whakarato taonga utu nui ki nga kaihoko i hanga i nga uara o te kamupene me te whakaawe tonu i ana mahi.

FAQ:

Q: Ko wai a Sam Walton?

A: Ko Sam Walton he kaipakihi Amerika me te kaipakihi nana i whakatu a Walmart i te tau 1962. E kiia ana ko ia tetahi o nga kaipakihi angitu i roto i te hitori.

P: Nonahea a Sam Walton i mate ai?

A: I mate a Sam Walton i te 5 o Aperira, 1992.

Q: I pehea te paanga o Sam Walton ki te ahumahi hokohoko?

A: I huri a Sam Walton i te ahumahi hokohoko ma te whakauru i te kaupapa o nga toa utu. I arotahi ia ki te tuku utu iti, te whanuitanga o nga hua whiriwhiri, me te ratonga kaihoko pai, i kukume miriona nga kaihoko me te awhina i a Walmart ki te noho hei toa toa i enei ra.

P: He aha te mana o Walmart o naianei?

A: Ko Walmart tonu tetahi o nga umanga hokohoko nui rawa atu o te ao. Ka whakahaerehia e ia nga mano o nga toa puta noa i te ao me te haere tonu ki te whakawhānui ake i tana noho ipurangi.

Ahakoa kua kore a Sam Walton i a tatou, ka arahi tonu tana tirohanga me ana maataapono i nga mahi a Walmart. Ko tana whakapau kaha ki te pai o nga kaihoko me tana piripono ki te tuku i nga hua utu nui kua riro a Walmart hei ingoa whare. Ka kitea tonu te paanga o ana rautaki auaha i roto i te umanga hokohoko i enei ra.

Hei whakamutunga, ka ora tonu te taonga tuku iho a Sam Walton i te angitu o Walmart. Ahakoa kua kore ia e ora, ka maumahara tonu ana mahi ki te umanga hokohoko.