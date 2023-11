He pai ake te whakanui ake i te bivalent?

I roto i te ao o nga kano kano, kei te haere tonu nga ahunga whakamua me nga whakapainga kia pai ai te tiaki i nga mate. Ko tetahi o aua tautohetohe e huri ana ki te whakamahi i nga kano kano whakaihiihi me nga kano kano rua. Engari he aha te tikanga o enei kupu, a ko tehea te mea pai ake? Kia rukuhia nga korero.

Nga wehewehe:

– Whakanuia auau: He kano kano he maha nga riaka o tetahi huaketo, huakita ranei, i hangaia hei whakanui i te urupare aukati ki aua riipene.

– Kano kano rua: He kano kano kei roto e rua nga riaka o tetahi huaketo, huakita ranei, hei whakamarumaru ki aua riaka motuhake.

Te tautohetohe:

Ko te tautohetohe i waenga i nga kano kano kano me nga kano kano kano e noho ana ki te taurite i waenga i te whakamarumaru whanui me te whakamarumaru mate. Ko nga kano kano whakaihiihi i nga wa katoa e whakarato ana i te whānuitanga o te whakamarumaru ki nga riaka maha, engari ka aro nga kano kano rua ki nga riaka motuhake. Ko te whiriwhiri i waenga i nga mea e rua e whakawhirinaki ana ki nga ahuatanga rereke, tae atu ki te kaha o nga riipene rereke ki tetahi rohe me te whai huatanga o nga kano kano.

Raruraru me te Raruraru:

Ko nga kano kano whakanui i nga wa katoa he painga ki te whakarato i te whakamarumaru whanui atu ki nga riaka maha, ka tino whai hua ki nga waahi kei te maha nga reanga rereke. I tetahi atu taha, ko nga kano kano kano kano he nui ake te aro, ka tino whai hua ki nga riaka motuhake. Heoi ano, kare pea e tika ana te whakamarumaru ki etahi atu riaka ka puta mai a muri ake nei.

FAQ:

P: Ko tehea kano kano me whiriwhiri e au?

A: Ko te kowhiringa i waenga i nga kano kano kano kano me te kano kano kano i runga i nga ahuatanga rereke, tae atu ki te kaha o nga riaka rereke i to rohe me te whaihuatanga o nga kano kano.

P: He nui ake te utu o nga kano kano whakaihiihi?

A: Ka nui ake pea te utu o nga kano kano whakaihiihi i nga wa katoa na te whakaurunga o nga riaka maha, engari ka aro atu nga kano kano rua ki nga riaka motuhake ka nui ake te utu.

P: Ka taea e nga kano kano whakakake i nga wa katoa ka nui ake nga paanga kino?

A: Ko nga kano kano whakakake me nga kano kano rua ka pa nga paanga taha, engari he ngawari, he rangitahi. He mea nui ki te korero ki tetahi tohunga hauora mo nga tohutohu whaiaro.

Hei whakamutunga, ko te kowhiringa i waenga i nga kano kano kano kano kano me te kano kano kano i runga i te maha o nga mea, tae atu ki te horapa o nga riaka rereke me te whaihuatanga o nga kano kano. Ahakoa he nui ake te whakamarutanga o nga kano kano whakaihiihi, he nui ake te aro o nga kano kano rua. He mea nui ki te korero ki nga tohunga ngaio hauora ki te whakatau whakatau i runga i nga ahuatanga takitahi.