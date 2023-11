He rite tonu te pehi i te paatene hiko ki te kati?

I roto i te ao hangarau, he maha nga kupu me nga mahi ka raru pea mo te kaiwhakamahi toharite. Ko tetahi o enei patai ka ara ake ko te pehi i te paatene hiko i runga i tetahi taputapu he rite ki te kati. Ka rukuhia tenei kaupapa me te whakamarama i te kaupapa.

He aha te tikanga o te kati i te taputapu?

Ko te whakaweto i tetahi taputapu e pa ana ki te mahi whakaweto katoa. Ina tutakina e koe tetahi taputapu, ka kati nga tikanga whakahaere me nga tono, ka uru te taputapu ki te ahua kore mahi. He maha nga wa ka mahia tenei hei tiaki i te ora o te pākahiko, te aukati i te wera nui, ki te whakamutu noa ranei i te taputapu.

Ka aha ina pehi koe i te paatene hiko?

Ina pehia e koe te paatene hiko i runga i tetahi taputapu, ka timatahia e ia he raupapa mahi i runga i te taputapu me ona tautuhinga. I te nuinga o nga wa, ma te pehi i te paatene hiko ka puta he patai mena kei te pirangi koe ki te kati i te taputapu, ki te whakauru ranei ki te aratau moe. Ko te aratau moe he ahua iti-hiko kei te kaha tonu te taputapu engari ka pau te kaha iti. Ka taea te hoki tere o te mahi ina pehia ano te paatene mana.

Na, he rite tonu?

Kao, ko te pehi i te paatene hiko kaore i te rite ki te kati i te taputapu. Ahakoa te pehi i te paatene hiko ka taea e koe te kati i te taputapu, ka tukuna ano e ia etahi atu mahi penei i te aratau moe. Ko te whakaweto i tetahi taputapu, i tetahi atu taha, ka tino whakawetohia, ka mutu nga mahi katoa.

No te aha e mea faufaa ia ite i te taa-ê-raa?

Ko te mohio ki te rereketanga i waenga i te pehi i te paatene hiko me te kati i tetahi taputapu he mea nui mo etahi take. Tuatahi, ko te kati i tetahi taputapu ka taea te tiaki i te ora o te pākahiko me te aukati i nga kakahu me nga roimata. Tuarua, ki te hiahia koe ki te raru, ki te mahi tiaki ranei i to taputapu, he maha nga wa ka tūtohutia kia kati. Ka mutu, ko te kati i tetahi taputapu ka awhina ano koe ki te tiaki i o raraunga me te whakarite i te tiimata hou i te wa e mau ana koe.

Hei whakamutunga, i te pehi i te paatene hiko ka taea e koe te kati i to taputapu, kaore e rite ki te mahi kati. Ma te mohio ki te rerekee ka awhina koe ki te whakatau whakatau me pehea te whakahaere pai i to taputapu me te arotau i ana mahi.