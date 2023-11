He tohu COVID te pupuhi i muri i te nasal?

I waenga o te mate urutaru COVID-19 e haere tonu ana, he mea nui kia noho mohio mo nga momo tohu e pa ana ki te huaketo. Ahakoa ko te kirikaa, te maremare, me te poha o te manawa e mohiotia ana he tohu noa, i puta etahi rangirua mo te mea he tohu ano mo te COVID-19 te pupuhi i muri i te ihu. Ka rukuhia tenei kaupapa me te whakamarama i te kaupapa.

Ko te pupuhi i muri i te ihu e pa ana ki te ahua o te nui o te hūpē e whakaemi ana ki muri o te korokoro me te ihu, e arai ana i te hiahia tonu ki te horoi i te korokoro, te maremare ranei. I te nuinga o nga wa ka puta mai i te mate mate mate, i te mate sinus, i te makariri noa ranei. Heoi, he mea nui kia mahara ko te pupuhi i muri i te ihu anake ehara i te tohu tino o COVID-19.

E ai ki nga Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ko nga tohu tino noa o te COVID-19 ko te kirikaa, te maremare, me te poto o te manawa. Ko enei tohu ka haere tahi me te ngenge, te uaua, te mamae o te tinana, te korokoro, me te ngaro o te reka me te hongi. Ahakoa ka puta te pupuhi i muri i te nasal i etahi keehi COVID-19, kaore e kiia he tohu tuatahi.

FAQ:

P: Ka taea e te pupuhi i muri i te nasal te tohu o COVID-19?

A: Ahakoa ka puta te pupuhi i muri i te ihu i etahi keehi COVID-19, kaore e kiia he tohu tuatahi. Ko te kirikaa, te maremare, me te poto o te manawa nga tohu e pa ana ki te huaketo.

P: He aha nga tohu tuatahi o COVID-19?

A: Ko nga tohu tuatahi o te COVID-19 ko te kirikaa, te maremare, me te poto o te manawa. Ko etahi atu tohu ko te ngenge, te uaua, te mamae o te tinana, te korokoro, me te ngaro o te reka me te hongi.

P: He aha te take o te whakaheke i te ihu?

A: Ko te pupuhi i muri i te ihu ka puta mai i te mate mate mate, i te mate sinus, i te makariri noa ranei. Ka puta mai i te wa e whakaemi ana te hūpē nui ki muri o te korokoro me te ihu.

P: Me noho awangawanga ahau mena kei te paheke au i muri i te nasal?

A: Mena kei te paheke koe i muri i te ihu karekau he tohu COVID-19, kare pea he take mo te awangawanga. Heoi, ki te whakawhanake koe i etahi atu tohu, kaore ranei koe i te tino mohio, he mea tika kia toro atu ki tetahi tohunga hauora mo te arahi.

Hei whakatau, ahakoa ka puta te pupuhi i muri i te nasal i etahi keehi o COVID-19, kaore e kiia he tohu tuatahi. Mena kei te paheke koe i muri i te ihu karekau he tohu ke atu, tera pea ka puta mai i etahi atu mea penei i te mate pawera, i te makariri noa ranei. Heoi, he mea nui tonu kia noho mataara me te toro atu ki tetahi tohunga hauora mena kei a koe etahi awangawanga, ka whakawhanake ranei etahi atu tohu.