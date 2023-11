Kei te hanga tonu a Pfizer i te kano kano COVID?

I roto i te pakanga o te ao ki te mate mate COVID-19, kua whai waahi nui nga kamupene rongoa ki te whakawhanake me te hanga kano kano. Ko Pfizer, tetahi o nga kaihanga kano kano, kei mua i tenei pakanga. Engari i te wa e tipu haere tonu ana te mate urutaru, he maha nga taangata kei te miharo mena kei te kaha tonu a Pfizer ki te hanga i te kano kano COVID. Kia ata titiro tatou.

Ko te ahuatanga o naianei mo te hanga kano kano COVID a Pfizer

I tenei wa, kei te hanga tonu a Pfizer i te kano kano COVID. I whakapau kaha te kamupene ki te whakatutuki i te hiahia o te ao mo nga kano kano, kua piki ake ona kaha ki te whakaputa kia mau tonu te toha. Ko te kano kano a Pfizer, i whakawhanakehia ma te mahi tahi me BioNTech, kua kitea he tino whai hua ki te aukati i te COVID-19, a kua whiwhi whakaaetanga mo te whakamahi ohorere i nga whenua maha.

FAQ

Q: E hia nga pota o te kano kano Pfizer COVID ka taea te whakaputa?

A: Kua kii a Pfizer ko te whai kia eke ki te 3 piriona pota o tana kano kano COVID i te tau 2021.

Q: He take mekameka tuku e pa ana ki te hanga kano kano a Pfizer?

A: Pērā i ngā hātepe whakangao nui, kua pa ki a Pfizer etahi wero i roto i tana mekameka tuku. Heoi, kua kaha te mahi a te kamupene ki te whakatika i enei take, a kua nui te ahunga whakamua ki te whakarite kia pai te mahi whakaputa me te tohatoha.

Q: Kei te mahi tahi a Pfizer me etahi atu kamupene ki te whakanui ake i te hanga kano kano?

A: Ae, kua mahi tahi a Pfizer me te maha o nga kaihanga kirimana ki te whakawhānui ake i tana kaha whakaputa. Ko enei mahi tahi i awhina i a Pfizer ki te whakanui ake i ana mahi whakangao kano kano me te whakatutuki i nga hiahia o te ao.

Q: He mahere ano kia whakamutua te hanga o te kano kano Pfizer COVID?

A: I tenei wa, kaore he tohu e whakaaro ana a Pfizer ki te whakamutu i te hanga o tana kano kano COVID. Kei te kaha tonu te kamupene ki te hanga me te tuku kano kano hei awhina ki te patu i te mate urutaru.

Hei mutunga, kei te kaha te hanga a Pfizer i te kano kano COVID a kua whakapau kaha ki te whakatutuki i nga hiahia o te ao. Na te kaha o te mahi me te mahi tahi, e whai ana te kamupene ki te whakarite kia mau tonu nga kano kano hei awhina i te whakamutu i te mate urutaru.