He pai ake a Pfizer, Moderna ranei?

I roto i te whakataetae ki te wero i te ao ki te COVID-19, e rua nga tangata nunui o te rongoa kua puta hei kaiarahi: Pfizer me Moderna. Kua whakawhanakehia e nga kamupene e rua nga kano kano tino whai hua, engari ko tehea te mea pai ake? Kia ata titiro ki nga rereketanga i waenga i a Pfizer me Moderna hei awhina i a koe ki te whakatau whakatau.

Ko nga kano kano mRNA:

Kua whakawhanakehia e Pfizer raua ko Moderna nga kano kano mRNA, he hangarau pakaru whenua e whakamahi ana i tetahi waahanga iti o te taonga ira o te huaketo hei whakaoho i te urupare mate. Ko enei kano kano kare he huaketo ora e kore e taea te hoatu ki a koe COVID-19. Engari, ka whakaakona to tinana ki te mohio me te whawhai i te huaketo.

Te kaha:

Kua whakaatuhia e nga kano kano e rua nga reiti whaihuatanga i roto i nga whakamatautau haumanu. Kua korerohia e te kano kano a Pfizer he tata ki te 95%, engari ko te kano kano a Moderna e whakanui ana i te reeti whaihua tata ki te 94%. Ko enei nama e tohu ana he tino whai hua nga kano kano e rua ki te aukati i nga tohu mate COVID-19.

Rokiroki me te Tohaina:

Ko tetahi rereketanga nui i waenga i nga kano kano e rua ko o raatau whakaritenga rokiroki. Me penapena te kano kano a Pfizer ki te tino makariri o te -70 nga nekehanga Celsius (-94 nga nekehanga Fahrenheit). Ka puta he wero mo te maha o nga whare hauora me nga whatunga tohatoha. I tetahi atu taha, ka taea te rongoa te kano kano a Moderna ki te pāmahana pouaka tio paerewa -20 nga nekehanga Celsius (-4 nga nekehanga Fahrenheit), kia ngawari ake te hapai me te tohatoha.

Nga Pepa o te Taha:

He rite nga paanga taha o nga kano kano e rua, he ngawari, he rangitahi. Ko enei pea ko te mamae i te waahi werohia, te ngenge, te mahunga, te mamae o te uaua, te makariri, te kirika, me te nausea. He tino onge nga tauhohenga mate mate kino mo nga kano kano e rua.

FAQ:

P: Ka taea e au te whiriwhiri ko tehea kano kano hei tiki?

A: I te nuinga o nga wa, kaore koe e whai waahi ki te whiriwhiri i waenga i a Pfizer me Moderna. Ko te waatea o nga kano kano ka rereke pea i runga i to waahi me te mahere tohatoha kua whakatinanahia e nga mana hauora.

P: He haumaru enei kano kano?

A: Ko nga kano kano Pfizer me Moderna e rua kua whakamatauhia he whakamatautau nui kua whakamanahia mo te whakamahi ohorere e nga tari whakahaere rongonui, penei i te FDA. Kua kitea he haumaru me te whai hua ki te aukati i te COVID-19.

Q: Kia pehea te roa o te whakamarumaru?

A: Ko te roa o te whakamarutanga e whakaratohia ana e enei kano kano kei te ako tonu. Heoi, ko nga raraunga o naianei e kii ana me noho te whakamarumaru mo etahi marama neke atu, mena kaore e roa.

Hei mutunga, kua whakawhanakehia e Pfizer me Moderna nga kano kano tino whai hua ki te COVID-19. Ko te kowhiringa i waenga i nga mea e rua ka heke iho ki nga ahuatanga arorau, penei i nga whakaritenga rokiroki. Ahakoa he aha te kano kano ka whakawhiwhia ki a koe, ko te kano kano he mahi nui ki te patu i te mate urutaru me te tiaki i a koe me etahi atu i te huaketo.