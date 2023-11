Kua kore a Pfizer i whakamanahia?

I roto i nga ahuatanga ohorere, kua puta nga korero ko Pfizer, tetahi o nga kamupene rongoa rongonui, kaore i te mana ki te tohatoha i tana kano kano COVID-19. Na enei korero i poauau me te awangawanga i waenga i te iwi whanui, i whakawhirinaki atu ki te kano kano a Pfizer hei whakamarumaru i a ratou ano ki te mate urutaru e haere tonu ana. Kia rukuhia nga korero me te korero i etahi patai e uia pinepine ana hei whakamarama i tenei take.

He aha te mana o te whakamanatanga a Pfizer?

He rereke ki nga korero, ko te kano kano COVID-19 a Pfizer kei te mana tonu mo te whakamahi ohorere e nga momo whakahaere whakahaere huri noa i te ao, tae atu ki te United States Food and Drug Administration (FDA), te European Medicines Agency (EMA), me te World Health Organization ( WHO). Kua arotakehia e enei whakahaere nga raraunga haumaru me te kaha o te kano kano i mua i te tuku whakaaetanga.

He aha nga korero kua ngaro te mana whakamana a Pfizer?

I ara ake pea te rangirua na te whakatārewatanga rangitahi o te tohatoha kano kano a Pfizer ki etahi whenua, rohe ranei. Ko enei whakatārewatanga ehara i te mea nohinohi, a, ka whakamahia hei tikanga tiaki ina ka puta nga korero kino. Heoi, he mea nui kia mahara ko enei whakatārewatanga he wa poto, kaore hoki e tohu kua ngaro te whakamanatanga.

He aha nga take i muri i te whakatarewatanga rangitahi?

Ka taea te whakatārewatanga rangitahi mo nga take maha, tae atu ki te whakatewhatewha mo nga paanga kino pea, te tautuhi i nga take whakahaere kounga i roto i nga roopu motuhake, me te hiahia ranei ki te whakahou i nga aratohu whakahaere a te kano kano. Ko enei whakatārewatanga he wahanga o te tikanga whakahaere hei whakarite i te haumaru me te whai huatanga o nga kano kano.

Me awangawanga ahau mo te haumaru o te kano kano a Pfizer?

Kao, kaore he take mo te awangawanga kore. Ko nga whakatārewatanga rangitahi me te aro turuki tonu i te kano kano a Pfizer he wahanga o nga tikanga haumaru kua whakaritea hei tiaki i te hauora o te iwi. Ka aromatawai tonu nga roopu whakahaere i nga raraunga haumaru o te kano kano me te mahi tere mena ka puta he awangawanga. Ko nga taunakitanga nui e kii ana he haumaru te kano kano a Pfizer me te tino whai hua ki te aukati i te COVID-19.

Hei mutunga, ka noho mana tonu te kano kano COVID-19 a Pfizer mo te whakamahi ohorere, ahakoa nga korero e kii ana he rereke. Ko nga whakatārewatanga rangitahi he wahanga noa o te tukanga ture, me te kore e pohehetia he ngaronga whakamanatanga. He mea nui ki te whakawhirinaki ki nga korero tika mai i nga puna pono me te whai tonu i nga aratohu hauora a te iwi ki te whakatere i enei wa uaua.