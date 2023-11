Ko te kano kano Pfizer COVID kua kore e whakamanahia?

Ko te Kano Kano COVID Pfizer Kare I Whakamanahia?

I roto i te ngaru o nga korero pohehe e rere ana i runga i nga papaaho paapori, kua puta nga kereme e kii ana kua kore te kano kano Pfizer-BioNTech COVID-19 i whakamanahia mo te whakamahi. Ko enei korero kua raruraru me te awangawanga i waenga i nga tangata kua whiwhi, kua whakaritea ranei kia whiwhi i te kano kano. Heoi, he mea nui ki te whakamarama he teka katoa enei kereme.

Ko te kano kano Pfizer-BioNTech COVID-19, i whakawhanakehia e Pfizer i te mahi tahi me BioNTech, ka noho mana tonu mo te whakamahi ohorere e nga momo whakahaere whakahaere puta noa i te ao, tae atu ki te US Food and Drug Administration (FDA), te European Medicines Agency (EMA), me te Ao. Whakahaere Hauora (WHO). Kua arotakehia e enei whakahaere nga raraunga haumaru me te kaha o te kano kano i mua i te tuku whakaaetanga.

I puta ake pea te rangirua na te paunga o te whakamanatanga whakamahi ohorere (EUA) mo te kano kano Pfizer-BioNTech i te United States. Heoi, he mea nui kia mahara ko te paunga o te EUA ehara i te mea kua kore te kano kano kano. Engari, e tohu ana kua huri te kano kano mai i te mana whakamahi ohorere ki te mana whakaae katoa.

FAQ:

P: He aha te tikanga o te whakaaetanga whakamahi ohorere?

A: Ko te whakamanatanga ohotata he tikanga whakahaere e taea ai te whakamahi i nga hua rongoa, penei i nga kano kano, i nga wa ohorere hauora. Ka whakarite kia tere te watea mai i nga maimoatanga whakaora ora, ahakoa i mua i te otinga o nga whakaritenga ture tuku iho.

Pfizer-BioNTech COVID-19 kua whakaaetia katoatia?

A: Ae, kua whiwhi te kano kano Pfizer-BioNTech COVID-19 i te whakaaetanga katoa mai i nga momo whakahaere ture, tae atu ki te FDA, EMA, me WHO. Kua whakamatauria e ia nga whakamatautau me te arotakenga hei whakarite i te haumaru me te whai hua.

Q: Kei te whai hua tonu te Pfizer-BioNTech COVID-19 kano kano?

A: Ae, ko te kano kano Pfizer-BioNTech COVID-19 kua kitea he tino whai hua ki te aukati i te mate COVID-19, te mate kino, me te whakaurunga ki te hohipera. He maha nga rangahau me nga raraunga o te ao e whakaatu ana i tona kaha.

Hei mutunga, ko nga kerēme e kii ana kua kore te kano kano kano Pfizer-BioNTech COVID-19 i whakamanahia, he teka katoa. Ka noho mana tonu te kano kano mo te whakamahi ohorere, a kua whiwhi whakaaetanga katoa mai i nga roopu whakahaere o te ao. He mea nui ki te whakawhirinaki ki nga korero tika mai i nga puna pono me te korero ki nga tohunga hauora mo nga awangawanga me nga patai mo nga kano kano COVID-19.