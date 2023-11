He pai te Pfizer mo te whakatairanga?

Ko te Pfizer Bivalent mo te Booster?

I roto i te pakanga e haere tonu ana ki te mate urutaru COVID-19, kua nui haere te patapatai mo nga pupuhi whakaihiihi. I te putanga mai o nga momo rerekee ka heke te mate mate i roto i te waa, he maha nga taangata kei te whakaaro mena ka whiwhi ratou i te horopeta whakanui o te kano kano Pfizer-BioNTech. Kia rukuhia tenei kaupapa me te tirotiro i nga ahuatanga hou.

He aha te pupuhi whakanui?

Ko te pupuhi whakanui, e mohiotia ana ko te horopeta tuatoru, he horopeta taapiri o te kano kano ka hoatu i muri i te raupapa werohanga tuatahi. Ko tana kaupapa ko te whakanui me te whakaroa i te urupare aukati, ka nui ake te whakamarumaru ki tetahi mate motuhake.

He aha te Pfizer-BioNTech?

Ko te Pfizer-BioNTech he mahi tahi i waenga i a Pfizer, he kamupene rongoa maha, me BioNTech, he kamupene hangarau koiora Tiamana. I hangaia e raua he kano kano COVID-19 e kiia nei ko te kano kano Pfizer-BioNTech, kua whakamanahia mo te whakamahi ohorere i nga whenua maha.

He pai te Pfizer-BioNTech mo te whakatairanga?

Ko nga rangahau o tata nei me nga whakaaro tohunga e kii ana ko te kano kano Pfizer-BioNTech he tino rua mo nga pupuhi whakaihiihi. Kua whakaatuhia e te kano kano kano te kaha ki te aukati i nga mate kino, te hohipera, me te mate na te COVID-19. Heoi, ka haere te wa ka puta mai nga momo rerekee, ka heke te taumata whakamarumaru e whakaratohia ana e nga pota tuatahi e rua. Ka taea e te pupuhi whakanui te whakaora me te whakapakari i te mate mate, ina koa i nga taupori whakaraerae.

He aha te take e tika ai te pupuhi whakakake?

He maha nga mea e whai waahi ana ki te hiahia mo nga pupuhi whakanui. Tuatahi, ko te putanga mai o nga momo rerekee hou, penei i te momo Delta, kua puta he awangawanga mo te whakahekenga o te kano kano ki enei riaka. Tuarua, kua tohu nga rangahau i te heke haere o nga taumata antibody i roto i te waa i muri i te werohanga. Ka mutu, ko etahi o nga taupori, penei i te hunga kaumātua, i te hunga mate mate mate ranei, he ngoikore ake te urupare mate mate ki te raupapa kano kano tuatahi, me whai whakatairanga mo te whakamarumaru tino pai.

Opaniraa

I te wa e tipu haere tonu ana te mate urutaru COVID-19, ko te patai mo nga pupuhi whakatairanga ka noho tonu hei kaupapa korero. Ahakoa kua tino whai hua te kano kano Pfizer-BioNTech, kei te tino kitea te hiahia mo te horopeta whakanui. Ko te rangahau me nga kaiarahi tohunga ka whakatau i te hiahia me te wa o nga pupuhi whakanui. I tenei wa, he mea nui kia noho mohio, whai i nga aratohu hauora a te iwi, me te korero ki nga tohunga ngaio hauora mo nga tohutohu whaiaro.