He rite tonu te Pfizer BioNTech ki te rua?

I te whakataetae ki te mate urutaru COVID-19, kua whakapau kaha nga kamupene rongoa ki te whakawhanake kano kano whai hua. E rua nga ingoa rongonui kua puta ake i tenei mahi ko Pfizer me BioNTech. Heoi, kua puta te rangirua mo te rite te kano kano Pfizer BioNTech ki te kano kano rua. Kia rukuhia tenei kaupapa kia pai ake te maarama.

Nga wehewehe:

– Pfizer BioNTech: He kano kano COVID-19 i whakawhanakehia ma te mahi tahi i waenga i a Pfizer, he kamupene rongoa Amerika, me BioNTech, he kamupene hangarau koiora Tiamana.

– Kano kano rua: He kano kano hei whakamarumaru ki nga riaka rereke e rua, momo momo ranei o tetahi huaketo, huakita ranei.

Te wehewehe:

Hei whakamarama, ehara te kano kano kano Pfizer BioNTech i te kano kano rua. Engari, he kano kano monovalent, ko te tikanga he whakamarumaru ki te riaka kotahi, momo momo huaketo ranei. Ko te mea motuhake, ko te kano kano Pfizer BioNTech e whaaia ana te pūmua spike e kitea ana i te mata o te huaketo SARS-CoV-2, e puta ai te COVID-19.

FAQ:

P: He aha te painga o te kano kano rua ki runga i te kano kano monovalent?

A: He pai nga kano kano kano kano ka pa ana ki nga riaka maha, ki nga momo huaketo, huakita ranei. Ka taea e raatau te whakarato whakamarumaru whanui ki nga momo rereke, ka whakaiti i te tupono o te mate.

P: Kei te waatea etahi kano kano COVID-19?

A: I tenei wa, karekau he kano kano COVID-19 takirua kua whakamanahia mo te whakamahi ohorere. Heoi, ko te rangahau me te whakawhanaketanga tonu ka arai pea ki te hanga o aua kano kano a muri ake nei.

Q: He aha te take i whai hua ai te kano kano Pfizer BioNTech ahakoa he monovalent?

A: Ko te kano kano Pfizer BioNTech kua kitea he tino whai hua ki te aukati i te COVID-19 na te mea e aro ana ki te pūmua spike, he mea nui kia uru te huaketo ki nga pūtau tangata. Ma te whakakore i tenei pūmua, ka aukati te kano kano i te mate me te whanaketanga o nga tohu kino.

Hei mutunga, ahakoa ko te Pfizer BioNTech ehara i te kano kano kano, kua whakaatuhia e ia te tino kaha ki te patu i te COVID-19. I te wa e haere tonu ana te mahi werohanga o te ao, he mea nui kia noho mohio mo nga momo kano kano e waatea ana me o raatau ahuatanga motuhake.