Kua kore a Moderna e whakamanahia?

Ko nga korero hou e rere ana i runga i nga paapori paapori kua puta nga awangawanga mo te mana whakamanatanga o te kano kano a Moderna COVID-19. Hei whakautu ki enei kereme, e whai ana matou ki te tuku korero tika me te whakamarama i nga raruraru e pa ana ki te take.

Tūnga Whakamana

He rereke ki nga korero, kei te whakamanahia te kano kano a Moderna mo te whakamahi ohorere e te maha o nga roopu whakahaere, tae atu ki te US Food and Drug Administration (FDA), te European Medicines Agency (EMA), me te World Health Organization (WHO). I tino arotakehia e enei whakahaere nga raraunga haumaru me te kaha o te kano kano i mua i te tuku whakamanatanga.

He mea nui kia mahara ko te whakamanatanga ehara i te mea he whakaaetanga tuturu. Ko te whakamanatanga whakamahi ohorere ka taea te tohatoha me te whakahaere i nga kano kano i nga wa ohorere o te hauora o te iwi, penei i te mate urutomo COVID-19. He rite tonu te arotake me te whakahou i te mana whakamana i runga i nga raraunga hou me nga taunakitanga ka puta ake.

Te Whaihua me te Haumaru

Kua whakaatuhia e te kano kano a Moderna te kaha ki te aukati i te mate COVID-19. Kua whakaatuhia e nga whakamatautau haumanu tata ki te 94% te whai hua ki te aukati i nga tohu tohu COVID-19, me te kaha ake o te kaha ki nga keehi kino o te mate. Ko te kano kano kano kua whakamatauhia he haumaru, he ngawari noa iho nga paanga o te taha mo te wa poto i te nuinga o nga kaiwhiwhi.

FAQ

P: He aha te tikanga o te "whakamana"?

A: Ko te whakamanatanga e pa ana ki te whakaaetanga i tukuna e nga roopu whakahaere kia whakaaetia te tohatoha me te whakahaerenga o te kano kano kano i te wa ohorere hauora tūmatanui. I ahu mai i runga i te tino arotakenga o nga raraunga haumaru me te kaha.

P: Ka taea te whakarereke te mana whakamana?

A: Ae, he rite tonu te arotake me te whakahou i te mana whakamana i runga i nga raraunga hou me nga taunakitanga ka puta ake. Ka taea te whakarereke, te whakakore ranei ina tika.

P: Kei te mana tonu te kano kano a Moderna?

A: Ae, kei te mana tonu te kano kano a Moderna mo te whakamahi ohorere e nga roopu whakahaere penei i te FDA, EMA, me WHO.

P: He pai, he haumaru te kano kano a Moderna?

A: Ae, kua whakaatu te kano kano a Moderna i te tino whai hua ki te aukati i te mate COVID-19 a kua whakamatauria he haumaru me nga paanga o te taha ngawari me te wa poto noa kua puta.

He mea nui ki te whakawhirinaki ki nga korero tika mai i nga puna pono ka pa ki nga take hauora a te iwi. Ko nga korero pohehe ka arahi ki te ohorere me te rangirua. Kia mahara, kei te mana tonu te kano kano a Moderna me te whai waahi nui ki te patu i te mate mate COVID-19.